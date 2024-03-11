«Google Контакты» избавились от многолетней недоработки

Олег

Android
Фото: 9to5Google 


Компания Google обновила свое фирменное приложение «Контакты», которое предустановлено на многих Android-смартфонов в качестве основного. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, в карточках контактов наконец приведена в порядок синхронизация со сторонними приложениями. Ранее каждый мессенджер добавлял внутрь контакта несколько своих кнопок, и в итоге получался бардак. Google долгое время не обращала внимания на эту недоработку, но теперь контакты наконец будут выглядеть опрятно.

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Android
Было / Стало
Фото: The Spandroid

Начиная с версии «Google Контактов» 4.26 приложение будет прятать все кнопки одного и того же приложения в одну строчку. Тапнув на нее, можно развернуть все доступные опции для WhatsApp, Telegram и любого другого мессенджера и воспользоваться ими. Карточка контакта стала выглядеть лаконичнее, короче, и ориентироваться в ней гораздо проще.

Нововведение разворачивается постепенно и вскоре будет доступно всем пользователям Android. 

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Источник:
9to5Google
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