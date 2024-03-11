«Google Контакты» избавились от многолетней недоработки



Фото: 9to5Google





Компания Google обновила свое фирменное приложение «Контакты», которое предустановлено на многих Android-смартфонов в качестве основного. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, в карточках контактов наконец приведена в порядок синхронизация со сторонними приложениями. Ранее каждый мессенджер добавлял внутрь контакта несколько своих кнопок, и в итоге получался бардак. Google долгое время не обращала внимания на эту недоработку, но теперь контакты наконец будут выглядеть опрятно.



