«Google Контакты» избавились от многолетней недоработки

Фото: 9to5Google
Компания Google обновила свое фирменное приложение «Контакты», которое предустановлено на многих Android-смартфонов в качестве основного. Об этом пишет 9to5Google.
Согласно источнику, в карточках контактов наконец приведена в порядок синхронизация со сторонними приложениями. Ранее каждый мессенджер добавлял внутрь контакта несколько своих кнопок, и в итоге получался бардак. Google долгое время не обращала внимания на эту недоработку, но теперь контакты наконец будут выглядеть опрятно.
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Было / Стало
Фото: The Spandroid
Начиная с версии «Google Контактов» 4.26 приложение будет прятать все кнопки одного и того же приложения в одну строчку. Тапнув на нее, можно развернуть все доступные опции для WhatsApp, Telegram и любого другого мессенджера и воспользоваться ими. Карточка контакта стала выглядеть лаконичнее, короче, и ориентироваться в ней гораздо проще.
Нововведение разворачивается постепенно и вскоре будет доступно всем пользователям Android.