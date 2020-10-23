





Google работает над новым рекламным модулем для стартовой страницы браузера Chrome. Его обнаружили в ранней версии приложения (Canary) на странице с экспериментальными функциями под флагом NTP Shopping Task Module.Новая функция демонстрирует «модуль покупок» на странице с новой вкладкой. Рекламный блок находится на этапе тестирования и выглядит следующим образом:Новый модуль отображается прямо под кнопками быстрого доступа к избранным сайтам. Google также работает на рядом других блоков, основанных на активности просмотра, включая потоковые сервисы и рекомендации. В разделе экспериментальных функций также нашли параметр «Hide Cards», отключающий все эти модули.На данный момент новая функция находится в экспериментальном режиме и пока неизвестно о дальнейших планах разработчиков по её внедрению в публичную версию браузера. Некоторые браузеры, среди которых Firefox и Edge уже показывают рекламу и новости на страницах быстрого доступа, и, похоже, что-то аналогичное скоро появится в Chrome.