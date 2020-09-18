Apple выпустила публичную версию операционной системы iOS 14 и разработчики начали постепенно выкатывать обновления своих приложений с поддержкой новых функций. Google уже обновила два своих приложения, а третье на очереди.
В iOS 14 появилась возможность добавлять виджеты на главный экран. Приложение Google с помощью новой функции предлагает «молниеносный доступ к поиску». Можно выбрать компактный виджет размером 2 × 2 или поисковую строку 4 × 2 с тремя кнопками: «Объектив», «Голосовой поиск» и «Инкогнито».
Как установить виджет Google на домашний экран:
- Нажмите и удерживайте свободное пространство на главном экране вашего iPhone или iPad.
- Тапните значок плюса в верхнем левом углу, что открыть галерею виджетов.
- Найдите приложение Google.
- Проведите вправо или влево для выбора подходящего размера.
- Нажмите «Добавить виджет».
Как установить Chrome в качестве браузера по умолчанию:
- Откройте приложение «Настройки» на своем iPhone или iPad, прокрутите вниз, пока не увидите раздел Chrome.
- Перейдите в настройки Chrome и тапните по опции «Браузер по умолчанию».
- В открывшемся меню выберите Chrome.
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