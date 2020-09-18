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Apple выпустила публичную версию операционной системы iOS 14 и разработчики начали постепенно выкатывать обновления своих приложений с поддержкой новых функций. Google уже обновила два своих приложения, а третье на очереди.

В iOS 14 появилась возможность добавлять виджеты на главный экран. Приложение Google с помощью новой функции предлагает «молниеносный доступ к поиску». Можно выбрать компактный виджет размером 2 × 2 или поисковую строку 4 × 2 с тремя кнопками: «Объектив», «Голосовой поиск» и «Инкогнито».

Как установить виджет Google на домашний экран:
  • Нажмите и удерживайте свободное пространство на главном экране вашего iPhone или iPad.
  • Тапните значок плюса в верхнем левом углу, что открыть галерею виджетов.
  • Найдите приложение Google.
  • Проведите вправо или влево для выбора подходящего размера.
  • Нажмите «Добавить виджет».
Помимо этого, iOS 14 позволяет устанавливать браузер и почтовый клиент от сторонних разработчиков по умолчанию, но эти настройки сбрасываются после перезагрузки. После установки по умолчанию Chrome сможет открывать ссылки из других приложений. Обновленной браузер Google с поддержкой этой функции уже доступен в App Store, а почтовое приложение Gmail обновится в ближайшее время.

Как установить Chrome в качестве браузера по умолчанию:
  • Откройте приложение «Настройки» на своем iPhone или iPad, прокрутите вниз, пока не увидите раздел Chrome.
  • Перейдите в настройки Chrome и тапните по опции «Браузер по умолчанию».
  • В открывшемся меню выберите Chrome.
Аналогичные действия можно будет применить к почтовому клиенту Gmail сразу после того, как обновленная версия приложения будет поддерживать новую функцию iOS 14.


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Источник:

9to5Mac 9to5Mac

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