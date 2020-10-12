Компания Google прислушалась к пожеланиям обладателей планшетов Apple — в следующей версии Chrome появится многооконный режим. Сейчас он тестируется в бета-сборке этого браузера.
Поддержка работы с приложениями в многооконном режиме Split View добавлена на iPad больше года назад с выпуском iOS 13. Казалось бы, многооконность должна была появиться в Chrome в первую очередь, но нет, по какой-то причине Google задержала эту возможность и не стала спешить с её реализацией.
С появлением многооконности пользователи могут открывать два браузера Chrome бок о бок, причём размер окон можно настраивать. Запустить второе окно можно через меню, которое открывается по нажатию на значок с тремя точками в правом верхнему углу приложения. Кроме того, в новом окне можно открыть любую страницу по долгому нажатию по ссылке на сайте.
В свежей бета-версии Chrome для iPadOS также появилась возможность сделать полный скриншот страницы, даже если она не помещается на экран. Кроме того, в браузер добавлена функция Safety Check, которая проверяет, установлена ли самая свежая версия приложения, а также следит за тем, чтобы пароли, которые пользователь установил на различных сайтах, не были скомпрометированы.
Обновлённый Chrome с поддержкой функции Split View должен появиться на iPad после непродолжительного тестирования. Можно ожидать, что это произойдёт в ближайшие дни. Бета-версия Chrome для iPadOS доступна в сервисе TestFlight, но количество пользователей, которые могут установить её, сильно ограничено.
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