Google тестирует собственную дебетовую карту, которая управляется через платежный сервис Google Pay. Об этом рассказало издание TechCrunch со ссылкой на источники.Отличие от Apple Card заключается в том, что Google тестирует пока только дебетовую карту, а не кредитную. В качестве партнеров выступают банки Citi и Stanford Federal Credit Union, а платежная система — Visa. Карточка может работать как в «цифровом», так и в офлайновом виде, для это Google может выпустить физический вариант.Пока неизвестно, как решение от Google будет конкурировать с другими продуктами, а также какую бонусную программу сможет предложить компания. Сообщается, что пользователи смогут наглядно отслеживать все операции по карте с помощью приложения Google Pay. Карточку можно будет оперативно заблокировать в случае утери.Google подтвердила партнерские отношения с банками, но разработку дебетовой карты комментировать отказалась. Компания пообещала рассказать подробности в ближайшее время.