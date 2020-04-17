



Популярные кастомные прошивки Paranoid Android для Android-смартфонов снова стали выпускаться. Они были очень популярны во времена KitKat, затем этот проект возобновился в 2017 году с выпуском нескольких прошивок на основе Android Nougat, но до недавних пор о нём ничего не было слышно.



Создатели Paranoid Android анонсировали проект Quartz — первый стабильный релиз со времени выхода Android Nougat, Новые прошивки создаются на базе Android 10 с перспективой перехода на Android 11.



В отличие от большинства других кастомных прошивок (например, LineageOS), Paranoid Android содержит в себе сервисы и приложения Google. Это может немного расстроить тех, кто хочет дистанцироваться от Google из-за чрезмерного любопытства этой компании с сбора огромного количества данных о пользователях.



Особенности Android Quartz:





Приложения Google в zip-файлах

Патчи безопасности от апреля 2020 года

Поддержка скачивания обновлений по воздуху

Защита данных SafetyNet

Встроенная утилита для записи экрана на видео

Поддержка сканеров отпечатков пальцев, встроенных в экран

Поддержка жестов без прикосновения к экрану

Поддержка возможностей, уникальных для смартфонов OnePlus (адаптивная вибрация, слайдерные уведомления и прочее)

Расширенная поддержка работы со скриншотами (как на смартфонах Pixel)

Переключение треков

Настройка шторки в области уведомлений

Поддержка выдвигающейся камеры

Поддержка индикатора быстрой зарядки

Расширенные опции перезагрузки смартфона (например, вход в рекавери)

Усиленная безопасность экрана блокировки

Интерфейс громкости звука слева для смартфонов, у которых регуляторы громкости располагаются слева

Поддержка режима «в кармане», который препятствует случайному включению экрана

OnePlus 3/3T (oneplus3)

OnePlus 6/6T (enchilada/fajita)

OnePlus 7 Pro (guacamole)

Xiaomi MI 6 (sagit)

Xiaomi MI 9 (cepheus)

Essential Phone (mata)

Xiami Redmi 5 (rosy)

Asus Zenfone Max Pro M1 (X00TD)

Asus Zenfone Max Pro M2 (X01BD)

OnePlus 5 и 5T (cheeseburger/dumpling)

OnePlus 7, 7T, и 7T Pro (guacamoleb/hotdogb/hotdog)

Pocophone F1 (beryllium)

Sony Xperia XZ2 и XZ2 Dual

Sony Xperia XZ2 Compact и XZ2 Compact Dual

Sony Xperia XZ3 и XZ3 Dual

Xiaomi Mi 9T и Redmi K20

Xiaomi Mi 9T Pro и Redmi K20 Pro

В настоящее время Android Quartz от создателей Paranoid Android доступен для следующих моделей смартфонов:В скором времени будут выпущены прошивки для:Скачать Android Quartz можно с сайта Paranoid Android





