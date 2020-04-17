Популярные кастомные прошивки Paranoid Android для Android-смартфонов снова стали выпускаться. Они были очень популярны во времена KitKat, затем этот проект возобновился в 2017 году с выпуском нескольких прошивок на основе Android Nougat, но до недавних пор о нём ничего не было слышно.
Создатели Paranoid Android анонсировали проект Quartz — первый стабильный релиз со времени выхода Android Nougat, Новые прошивки создаются на базе Android 10 с перспективой перехода на Android 11.
В отличие от большинства других кастомных прошивок (например, LineageOS), Paranoid Android содержит в себе сервисы и приложения Google. Это может немного расстроить тех, кто хочет дистанцироваться от Google из-за чрезмерного любопытства этой компании с сбора огромного количества данных о пользователях.
Особенности Android Quartz:
- Приложения Google в zip-файлах
- Патчи безопасности от апреля 2020 года
- Поддержка скачивания обновлений по воздуху
- Защита данных SafetyNet
- Встроенная утилита для записи экрана на видео
- Поддержка сканеров отпечатков пальцев, встроенных в экран
- Поддержка жестов без прикосновения к экрану
- Поддержка возможностей, уникальных для смартфонов OnePlus (адаптивная вибрация, слайдерные уведомления и прочее)
- Расширенная поддержка работы со скриншотами (как на смартфонах Pixel)
- Переключение треков
- Настройка шторки в области уведомлений
- Поддержка выдвигающейся камеры
- Поддержка индикатора быстрой зарядки
- Расширенные опции перезагрузки смартфона (например, вход в рекавери)
- Усиленная безопасность экрана блокировки
- Интерфейс громкости звука слева для смартфонов, у которых регуляторы громкости располагаются слева
- Поддержка режима «в кармане», который препятствует случайному включению экрана
- OnePlus 3/3T (oneplus3)
- OnePlus 6/6T (enchilada/fajita)
- OnePlus 7 Pro (guacamole)
- Xiaomi MI 6 (sagit)
- Xiaomi MI 9 (cepheus)
- Essential Phone (mata)
- Xiami Redmi 5 (rosy)
- Asus Zenfone Max Pro M1 (X00TD)
- Asus Zenfone Max Pro M2 (X01BD)
- OnePlus 5 и 5T (cheeseburger/dumpling)
- OnePlus 7, 7T, и 7T Pro (guacamoleb/hotdogb/hotdog)
- Pocophone F1 (beryllium)
- Sony Xperia XZ2 и XZ2 Dual
- Sony Xperia XZ2 Compact и XZ2 Compact Dual
- Sony Xperia XZ3 и XZ3 Dual
- Xiaomi Mi 9T и Redmi K20
- Xiaomi Mi 9T Pro и Redmi K20 Pro
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