Paranoid Android

Популярные кастомные прошивки Paranoid Android для Android-смартфонов снова стали выпускаться. Они были очень популярны во времена KitKat, затем этот проект возобновился в 2017 году с выпуском нескольких прошивок на основе Android Nougat, но до недавних пор о нём ничего не было слышно.

Создатели Paranoid Android анонсировали проект Quartz — первый стабильный релиз со времени выхода Android Nougat, Новые прошивки создаются на базе Android 10 с перспективой перехода на Android 11.

В отличие от большинства других кастомных прошивок (например, LineageOS), Paranoid Android содержит в себе сервисы и приложения Google. Это может немного расстроить тех, кто хочет дистанцироваться от Google из-за чрезмерного любопытства этой компании с сбора огромного количества данных о пользователях.

Особенности Android Quartz:

  • Приложения Google в zip-файлах
  • Патчи безопасности от апреля 2020 года
  • Поддержка скачивания обновлений по воздуху
  • Защита данных SafetyNet
  • Встроенная утилита для записи экрана на видео
  • Поддержка сканеров отпечатков пальцев, встроенных в экран
  • Поддержка жестов без прикосновения к экрану
  • Поддержка возможностей, уникальных для смартфонов OnePlus (адаптивная вибрация, слайдерные уведомления и прочее)
  • Расширенная поддержка работы со скриншотами (как на смартфонах Pixel)
  • Переключение треков
  • Настройка шторки в области уведомлений
  • Поддержка выдвигающейся камеры
  • Поддержка индикатора быстрой зарядки
  • Расширенные опции перезагрузки смартфона (например, вход в рекавери)
  • Усиленная безопасность экрана блокировки
  • Интерфейс громкости звука слева для смартфонов, у которых регуляторы громкости располагаются слева
  • Поддержка режима «в кармане», который препятствует случайному включению экрана
В настоящее время Android Quartz от создателей Paranoid Android доступен для следующих моделей смартфонов:

  • OnePlus 3/3T (oneplus3)
  • OnePlus 6/6T (enchilada/fajita)
  • OnePlus 7 Pro (guacamole)
  • Xiaomi MI 6 (sagit)
  • Xiaomi MI 9 (cepheus)
  • Essential Phone (mata)
  • Xiami Redmi 5 (rosy)
  • Asus Zenfone Max Pro M1 (X00TD)
  • Asus Zenfone Max Pro M2 (X01BD)
В скором времени будут выпущены прошивки для:

  • OnePlus 5 и 5T (cheeseburger/dumpling)
  • OnePlus 7, 7T, и 7T Pro (guacamoleb/hotdogb/hotdog)
  • Pocophone F1 (beryllium)
  • Sony Xperia XZ2 и XZ2 Dual
  • Sony Xperia XZ2 Compact и XZ2 Compact Dual
  • Sony Xperia XZ3 и XZ3 Dual
  • Xiaomi Mi 9T и Redmi K20
  • Xiaomi Mi 9T Pro и Redmi K20 Pro
Скачать Android Quartz можно с сайта Paranoid Android.



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