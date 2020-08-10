«Мировым судьей судебного участка Таганского района Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 1 500 000 рублей», — пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.







Таганский суд города Москвы оштрафовал Google на 1,5 миллиона рублей за повторную выдачу в поиске ссылок на запрещенные в России сайты. Об этом сообщает «Интерфакс».Суд признал Google виновным по статье о повторном неисполнении оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен (ч.2.1 ст. 13.40 КоАП РФ).Постановление было принято мировым судьей 25 марта, а 7 июля оно вступило в силу. Срок добровольной оплаты штрафа истекает 4 сентября.Сообщается, что это уже третий штраф Google за нарушение данного законодательства. Впервые компанию оштрафовали в ноябре 2018 года на 500 000 рублей за отказ от подключения к реестру запрещенных в России сайтов. Повторный штраф на 700 000 рублей последовал в 2019 году. На тот момент в поисковой выдаче компании было около трети ссылок из реестра Роскомнадзора. В конце сентября прошлого года регулятор сообщил, что Google увеличила уровень фильтрации поисковой выдачи от запрещенных сайтов до 80 процентов.