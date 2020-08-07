Компания Google выпустила третью бета-версию Android 11. В ней повышена стабильность и доведены до ума добавленные ранее функции, поскольку это обновление уже близко к финальному, релиз которого намечен на начало сентября.
В третьей бете появилась пасхалка — и опять с кошками, как в случае с Android 7 Nougat несколько лет назад. Это снова упрощенная версия игры Neko Atsume, в которой нужно коллекционировать изображения кошек.
Как найти пасхалку в Android 11:
Перейдите в «Настройки» > «О телефоне» > «Версия Android» и несколько раз нажмите на поле с надписью Android version 11. Запустится экран с набирателем номера. Несколько раз крутаните кружочек — пока не появится число 11, а вместе с ним уведомление с эмодзи кошки.
Затем нужно перейти в новое смарт-меню, которое появляется после долгого нажатия на кнопку питания, и настроить элементы управления для сбора кошек. Для этого нажмите на меню с тремя точками, выберите «Добавить управление» (Add controls) и нажмите посмотреть другие приложения (See other apps) — в списке вы увидите приложение Cat Controls. Добавьте все три элемента управления: Water bubbler, Food bowl и Toy. После этого они появятся в новом разделе Cat Controls в смарт-меню Android и меню, которое появляется после долгого нажатия на иконку приложения Home.
Спустя некоторое время в уведомлениях будут появляться сообщения от кошек, а изображения животных начнут отображаться поверх стартового экрана. Кошек можно ловить, коллекционировать и переименовывать.
Эта пасхалка почти в точности повторяет игру из Android 7 Nougat за тем исключением, что в неё добавлены новые элементы, завязанные на нововведениях в Android 11. Видимо, таким образом компания Google подогревает интерес к таким функциями, как смарт-меню и bubble-ответы в области уведомлений.
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