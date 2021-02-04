«С начала марта приложение YouTube больше не будет доступно на Apple TV 3-го поколения. Вы сможете смотреть YouTube на Apple TV 4K, iPhone или iPad. Вы также сможете транслировать видео с сервиса через AirPlay со своего iOS-устройства», — говорится в уведомлении.







Google планирует прекратить поддержку приложения YouTube на приставках Apple TV третьего поколения. Некоторые пользователи уже начали получать уведомления об этом.Таким образом получается, что владельцы Apple TV третьего поколения больше не смогут смотреть YouTube с помощью приложения. Контент видеосервиса будет доступен только по AirPlay с iPhone и iPad.Напомним, в 2015 году YouTube прекратил поддержку моделей Apple TV второго поколения. Пользователей позднее вышедших приставок изменения не затронут, поскольку их устройства работают на tvOS с доступом к App Store.