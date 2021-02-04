Первый Apple Car будет полностью автономен и рассчитан на работу без водителя. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на несколько анонимных источников осведомленных о планах компании.
Предполагается, что первые Apple Car могут быть разработаны для предприятий по доставке еды, а также для компаний, которые используют роботакси. Беспилотные такси уже доступны в Китае, а в США Waymo протестировала автономные автомобили на дорогах общего назначения. Многие автопроизводители, разрабатывающие беспилотные технологии, также заинтересованы сферой услуг роботакси.
В отчете также упоминается, что Apple близка к завершению сделки с Kia (дочерняя компания Hyundai). Слухи об этом уже появлялись ранее на этой неделе. CNBC предполагает, что Apple Car будет производиться на сборочном заводе Kia в Вест-Поинте, штат Джорджия. Стоит отметить, что партнерские соглашения между компаниями еще не заключены, и Apple может выбрать другого автопроизводителя для совместной работы.
По словам источников CNBC, купертиновцы заинтересованы в сделке с Hyundai, поскольку это даст им доступ к технологиям признанного автопроизводителя с возможностью производства автомобилей в США. Сообщается, что южнокорейская компания готова предоставить контроль над программным и аппаратным обеспечением Apple Car.
Руководители Hyundai считают, что сотрудничество с Apple позволит им ускорить реализацию собственных планов по автономным и электрифицированным транспортным средствам. По последним данным, купертиновцы планируют запустить производство Apple Car в 2024 году, хотя эти сроки могут быть отложены в связи с тем, что разработка электромобиля до сих пор находится на ранней стадии.
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В процессе уже будет постепенно приучать их к мысли что машина это хорошо, а машина от Эппл это очень хорошо, потом плавно подведёт их к идеи покупки авто у Эппл, правда купят те у кого есть деньги, а остальным впарит сей продукт по подписке. Правда с учётом реальности и надвигающегося на нас суперкризиса все это может остаться планами на бумаге, но это не важно, важно что информационный повод создан и новость ушла в медиа, а это хорошо для привлечения инвестиций не в 2025 году,а уже сегодня.