Запустите приложение «Фото».

Выберите снимок, к которому нужно добавить подпись.

Свайпните вверх, чтобы появилось меню для добавления дополнительной информации.

Добавьте поле информацию, облегчающую поиск.







Чем больше у вас фотографий в галерее смартфона, тем сложнее найти среди них нужную. Компания Apple упростила поиск — к любому снимку можно добавить примечание, чтобы впоследствии найти по нему то, что вам хочется.В некотором смысле подпись к фотографиям можно воспринимать как пережиток прошлого, ведь сейчас нейросети могут анализировать снимки и выделять на них объекты, по которым можно осуществлять поиск. Но искусственный интеллект на то и искусственный, что может давать сбои и не идёт ни в какое сравнение с человеческим разумом.В iOS 14 вы можете самостоятельно добавлять подписи к фотографиям, чтобы облегчать их поиск. Сделать это довольно просто:После этого к кадру будет добавляться дополнительная информация. Её можно использовать для поиска фотографий в галерее, что может оказаться очень удобным.