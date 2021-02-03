Чем больше у вас фотографий в галерее смартфона, тем сложнее найти среди них нужную. Компания Apple упростила поиск — к любому снимку можно добавить примечание, чтобы впоследствии найти по нему то, что вам хочется.
В некотором смысле подпись к фотографиям можно воспринимать как пережиток прошлого, ведь сейчас нейросети могут анализировать снимки и выделять на них объекты, по которым можно осуществлять поиск. Но искусственный интеллект на то и искусственный, что может давать сбои и не идёт ни в какое сравнение с человеческим разумом.
В iOS 14 вы можете самостоятельно добавлять подписи к фотографиям, чтобы облегчать их поиск. Сделать это довольно просто:
- Запустите приложение «Фото».
- Выберите снимок, к которому нужно добавить подпись.
- Свайпните вверх, чтобы появилось меню для добавления дополнительной информации.
- Добавьте поле информацию, облегчающую поиск.
После этого к кадру будет добавляться дополнительная информация. Её можно использовать для поиска фотографий в галерее, что может оказаться очень удобным.
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Знал бы раньше, то сразу подписал. Спс👍🏻