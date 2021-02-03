После анонса линейки iPhone 12 компания Apple убрала из продажи часть моделей 2019 года, чтобы они не мешали продажам новинок. Они были сняты с производства, а магазины распродавали закупленные ранее остатки.
Теперь Apple вернула позапрошлогодние модели в свой американский интернет-магазин. iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max продаются с большим дисконтом — от 100 до 150 долларов в зависимости от модели. В настоящее время iPhone 11 доступен только в чёрном цвете, а две оставшиеся модели в сером и зелёном, но со временем ассортимент может измениться, а цены могут быть откорректированы.
Само собой, это не новые смартфоны, а восстановленные. Они были приняты от покупателей обратно по гарантии или в рамках запущенной недавно программы ежегодного апгрейда. Apple заменила в них часть начинки (экран и корпус), добавила новые аксессуары и запаковала в коробки с пометкой refurbished. Гарантия на такие устройства составляет не два года, а один год, но её можно продлить покупкой программы расширенного обслуживания AppleCare+.
В России Apple не продаёт восстановленные iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, но они могут появиться позже, если у компании хватит запасов этих устройств не только для США, но и для других стран.
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За восстановленный, минус 500$. Как минимум