Китайское приложение для обмена видео TikTok, которое вышло во всем мире три года назад, является одним из самых популярных сервисов с более 3 миллионами загрузок в день. Наблюдая стремительный рост приложения, Google рассматривала возможность приобретения конкурента китайской социальной сети — Firework. В новом отчете The Information сообщается, что YouTube планирует запустить собственный аналог под названием Shorts для конкуренции с TikTok. Планируется, что компания реализует эту функцию внутри приложения.



Пользователи смогут воспользоваться обширным каталогом музыкальных композиций YouTube для создания видео. В отчете утверждается, что YouTube Shorts — самая серьезная на данный момент инициатива по борьбе с ростом TikTok. Скорее всего сервис Shorts будет запущен до конца этого года.



Таким образом YouTube пытается подстраховаться, чтобы не потерять аудиторию любителей коротких видео, как в TikTok. В 2018 году платформа уже пыталась запустить нечто подобное в формате «Рассказы», позволив создателям контента взаимодействовать со зрителями с помощью формата «историй».





