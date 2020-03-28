





Каждый год на первое апреля многие хайтек-компании обычно проводят розыгрыши и анонсируют абсурдные продукты, которые, конечно же, в дальнейшем не выпускаются. Некоторые СМИ забывают об этой традиции и на полном серьёзе перепечатывают шуточные пресс-релизы, вводя читателей в заблуждение.В этом году производителям электроники, по всей видимости, будет не до шуток, и сомнительная традиция прервётся. Первой, кто объявил о том, что шутить неуместно, стала компания Google. По данным Business Insider, сотрудники Google получили от старшего маркетолога компании Лоррейн Тухилл рассылку, в которой она просит их не придумывать никакие розыгрыши для коллег и пользователей.В обычных обстоятельствах празднования Дня дурака — традиция для Google, выделяющая нас на фоне других компаний. В этом году мы прервём эту традицию в знак уважения ко всем, кто борется с пандемией COVID-19. Наша приоритетная цель — быть полезными людям, так что давайте отложим шутки до следующего года, который несомненно будет более удачным, чем этот.Мы уже приостановили централизованное придумывание первоапрельских шуток, но осознаём, что нечто подобное могут готовить мелкие проекты внутри различных команд Google. Пожалуйста, откажитесь от розыгрышей, которые вы могли планировать, как внутри компании, так и для наших клиентов.Не исключено, что решение отказаться от первоапрельских шуток по примеру Google примут и другие компании. Сейчас действительно не время для розыгрышей, какими бы забавными они ни казались.