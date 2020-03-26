



Из-за ситуации с вирусом COVID-19 многие проводят гораздо больше времени дома. Это хорошая возможность посвятить свободное время себе и узнать что-то новое. Например — послушать подкасты, на которые раньше не хватало времени. Вы можете узнавать спортивные новости, изучать языки и даже вести бизнес.



Компания Google обновила дизайн «Google Подкастов», и теперь всего за несколько минут создавать свои собственные библиотеки. Кроме того, в обновленном приложении можно легко находить интересных авторов, составлять список любимых программ, а также получать рекомендации об эпизодах, которые вы могли пропустить.







В обновленных «Google Подкастах» теперь три вкладки:



— «Главная». На первой вкладке вы найдете новые эпизоды, а также список подкастов, на которые вы подписаны. Выбрав понравившийся эпизод, вы увидите темы или людей, которым он посвящен, и сможете сразу найти информацию о них в Поиске.

— «Обзор». В этой вкладке вы увидите популярные подкасты по различным категориям — например комедийные, спортивные или новостные. Здесь также собраны рекомендации подкастов и отдельных эпизодов на основе ваших интересов. Чтобы управлять рекомендациями, перейдите в настройки приложения со вкладки «Обзор».

— «Действия». Здесь будут отображаться эпизоды в очереди, скачивания, история прослушиваний и подписки.



Google впервые выпускает «Google Подкасты» для iOS и добавляет возможность подписываться на подкасты в веб-версии сервиса. Теперь при переключении между устройствами можно начать прослушивание с того места, где вы остановились, а также синхронизировать подписки и историю прослушиваний на всех девайсах.



Новые версии «Google Подкастов» для iOS и браузера уже доступны, а приложение для Android будет обновлено в течение недели.







