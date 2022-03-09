Google Play получит новый дизайн. Прощайте, острые углы

Дизайн магазина приложений от Google обновлялся прошлой осенью, но изменения затронули только часть приложения. Сотрудники сайта 9to5Google нашли кое-что интересное в последней версии Google Play.Специалисты скачали последнюю версию приложения, покопались в файлах и нашли намек на грядущее обновление дизайна. Некоторые строки кода содержат информацию которая отличается от той, что использует Google Play в данный момент.Основным изменением стали клавиши внутри приложения. Мы привыкли видеть их прямоугольные формы. По всей видимости Google планирует перейти на более дружелюбный формат. Дизайн Material You отличается более скругленными углами в отличие от нынешнего Material Design 2.Визуально кнопки стали короче и компактнее, что освобождает больше пространства для размещения информации. Также овальную форму получат пункты управления приложениями — «Установлено», «Доступные обновления» и «Игры».Во внимание взяты только те элементы, которые близки к стадии завершения. Однако это не гарантирует, что финальное обновление будет выглядеть именно так.