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Google Google Play Android обновления

Google Play получит новый дизайн. Прощайте, острые углы

Артем
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Google-Play-Besplatnyi-Magazin.png

Дизайн магазина приложений от Google обновлялся прошлой осенью, но изменения затронули только часть приложения. Сотрудники сайта 9to5Google нашли кое-что интересное в последней версии Google Play.

Специалисты скачали последнюю версию приложения, покопались в файлах и нашли намек на грядущее обновление дизайна. Некоторые строки кода содержат информацию которая отличается от той, что использует Google Play в данный момент. Play-Store-Material-You-buttons.png

Основным изменением стали клавиши внутри приложения. Мы привыкли видеть их прямоугольные формы. По всей видимости Google планирует перейти на более дружелюбный формат. Дизайн Material You отличается более скругленными углами в отличие от нынешнего Material Design 2. 

12312.png


Визуально кнопки стали короче и компактнее, что освобождает больше пространства для размещения информации. Также овальную форму получат пункты управления приложениями — «Установлено», «Доступные обновления» и «Игры».



Во внимание взяты только те элементы, которые близки к стадии завершения. Однако это не гарантирует, что финальное обновление будет выглядеть именно так.
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Источник:
9to5Google
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Комментарии

–42
Snowden
ну хоть на иконки стали похожи
Сегодня в 09:47
#
+812
acinatnas
Переустановка может помочь.
9 марта 2022 в 16:46
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saintmaybach
+9
saintmaybach
У меня одного мобильное приложение не пашет? Или у всех?
9 марта 2022 в 16:43
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