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Google Play получит новый дизайн. Прощайте, острые углы
Артем Фунтиков —
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Дизайн магазина приложений от Google обновлялся прошлой осенью, но изменения затронули только часть приложения. Сотрудники сайта 9to5Google нашли кое-что интересное в последней версии Google Play.
Специалисты скачали последнюю версию приложения, покопались в файлах и нашли намек на грядущее обновление дизайна. Некоторые строки кода содержат информацию которая отличается от той, что использует Google Play в данный момент.
Основным изменением стали клавиши внутри приложения. Мы привыкли видеть их прямоугольные формы. По всей видимости Google планирует перейти на более дружелюбный формат. Дизайн Material You отличается более скругленными углами в отличие от нынешнего Material Design 2.
Визуально кнопки стали короче и компактнее, что освобождает больше пространства для размещения информации. Также овальную форму получат пункты управления приложениями — «Установлено», «Доступные обновления» и «Игры».
Во внимание взяты только те элементы, которые близки к стадии завершения. Однако это не гарантирует, что финальное обновление будет выглядеть именно так.
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Комментарии
У меня одного мобильное приложение не пашет? Или у всех?
9 марта 2022 в 16:43
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