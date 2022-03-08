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Apple представила iPhone 13 и iPhone 13 Pro в новых цветах
Олег Воронин —
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Презентация Apple только началась, и компания уже показала актуальную модель iPhone 13 и iPhone 13 Pro в двух новых цветах — зеленый и альпийский-зеленый.
Более бюджетные модели iPhone 13 mini и iPhone 13 выйдут в цвете, который назвали просто «зеленый» — что-то среднее между оливковым и «защитным». Линейка iPhone 13 Pro немного отличается оттенком и выйдет в цвете «альпийский зеленый» — он более пастельный и не такой «ядреный».
Других изменений устройства не получили — этот апдейт стал просто обновлением цветовой линейки. В новом зеленом цвете выйдут iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Скорее всего, вскоре на сайте Apple появится ряд новых аксессуаров в цвет устройству. Ценник на модельный ряд, судя по всему, не изменился.
Ранее мы рассказали о новых iPhone SE 3 и Mac Studio.
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Комментарии
0
IPhone 13 military — очень актуально…
8 марта 2022 в 22:22
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+6
+3877
S.T.A.L.K.E.R. tellurian
А в приложении до сих пор только заголовок 😂😂😂
8 марта 2022 в 22:02
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