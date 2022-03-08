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Apple iPhone iPhone 13 iPhone 13 Pro Презентация

Apple представила iPhone 13 и iPhone 13 Pro в новых цветах

Олег
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iPhone 13

Презентация Apple только началась, и компания уже показала актуальную модель iPhone 13 и iPhone 13 Pro в двух новых цветах — зеленый и альпийский-зеленый. 

iPhone

iPhone 13

iPhone 13

iPhone 13

Более бюджетные модели iPhone 13 mini и iPhone 13 выйдут в цвете, который назвали просто «зеленый» — что-то среднее между оливковым и «защитным». Линейка iPhone 13 Pro немного отличается оттенком и выйдет в цвете «альпийский зеленый» — он более пастельный и не такой «ядреный». 

iPhone 13 Pro

Других изменений устройства не получили — этот апдейт стал просто обновлением цветовой линейки. В новом зеленом цвете выйдут iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Скорее всего, вскоре на сайте Apple появится ряд новых аксессуаров в цвет устройству. Ценник на модельный ряд, судя по всему, не изменился. 

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Комментарии

+1
Grealex
Серьезное обновление))).
9 марта 2022 в 00:02
#
+1
Grealex Grealex
Прикольно. Циферка была 570, а стала 1. Хорошо поработали.
9 марта 2022 в 00:03
#
–42
Snowden Grealex
тоже самое пропала всё
9 марта 2022 в 06:56
#
Mers
+568
Mers
Не знаю, что нашли в этом цвете, точно так же как и в синем. Мне кажется, что серый космос это именно идеальный цвет.
8 марта 2022 в 23:53
#
–477
n0mer Mers
Это точно. Еще золотой 🤮
Топ — это чёрный. Именно тот чёрный, который 12мини ещё начали красить
9 марта 2022 в 08:17
#
Влад Соло
+537
Влад Соло Mers
Вы правы! Зелёный так вообще на любителя.
9 марта 2022 в 12:00
#
+5
pincher
Цвет детской неожиданности🤢
8 марта 2022 в 23:28
#
SithV
+351
SithV
Очень своевременно выпустили. Надо еще комуфляжный стикер в коробку класть.
8 марта 2022 в 23:10
#
+6
samOsebe
Классный цвет. И если бы не вся чехарда последнего времени, то купил бы не синий, а именно этот цвет.
8 марта 2022 в 21:45
#
+3877
tellurian
Уже показали новый СЕ, айпада эйр и ноутбуки
8 марта 2022 в 21:26
#
S.T.A.L.K.E.R.
+82
S.T.A.L.K.E.R. tellurian
А в приложении до сих пор только заголовок 😂😂😂
8 марта 2022 в 22:02
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