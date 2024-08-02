Google Play — все! Россияне не могут скачать и обновить приложения

Пользователи выяснили, что за сбоем стоят провайдеры связи и связывают ошибку с замедлением YouTube.
Примерно 1 августа, владельцы Android-смартфонов обратили внимание, что установленные приложения и сервисы Google перестали обновляться. Более того, загрузить новое приложение или переустановить старое из Google Play не удается. Вероятно, из-за разных моделей смартфонов проблемы визуально отличаются: шкала прогресса скачивания зависает или загрузка становится бесконечной.
Примечательно, что проблема в большей степени возникает при подключении к Wi-Fi. Если от домашней сети отключиться или совершить подмену своего ip на зарубежный, то загрузка восстанавливается. А это значит, причина неисправности смартфонов или передачи данных со стороны Google исключается.
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Участники тематической ветки на 4PDA и «Пикабу» пришли к выводу, что чаще всего с ошибкой сталкивались клиенты «Ростелекома» и его региональных дочерних компаний. На втором месте по жалобам SkyNet, интернет-провайдер в Санкт-Петербурге. Практически все мобильные операторы работают исправно.
На момент написания заметки проблема осталась актуальной, однако некоторые отписываются, что загрузка восстановилась спустя сутки. Форумчане считают, что все это последствия замедления YouTube, поскольку сбои возникли практически одновременно.