Google прокомментировала сломанный YouTube

Александр


Компания Google выпустила заявление относительно проблем с воспроизведением видео на YouTube. По её словам, сложности в работе видеохостинга не связаны с техническими проблемами на стороне YouTube.

«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — заявили в Google.

Скорость доступа к YouTube в России начала замедляться в первой половине июля. Ближе к концу месяца «Ростелеком» заявил, что у Google деградировало расположенное в России оборудование, на котором кэшируются данные для ускорения доступа к ним. Спустя несколько дней депутат Госдумы Александр Хинштейн признал, что провайдеры по требованию властей намеренно замедляют доступ к сервису, а также намекнул на то, что YouTube может быть заблокирован, если Google не будет подчиняться российскому законодательству. Также он рассказал, что скорость урезается только на проводном интернете, а у мобильных операторов она остаётся высокой. Позднее он уточнил, что падение скорости частично вызвано тем, что Google не обновляет кэширующее оборудование.

1 августа пользователи в разных городах РФ заметили, что YouTube вообще не работает или открывается только главная страница, а видеозаписи не запускаются. При этом Роскомнадзор официально не объявлял о блокировке YouTube, хотя на  своей странице в VK посоветовал пользоваться российскими аналогами этого сервиса.

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Комментарии

Mers
+5240
Mers
Слов нет, одни эмоции.
Сегодня в 10:09
#
tellurian
+1650
tellurian Mers
🤦‍♂️🤬😱 такие? :)
Сегодня в 10:37
#
Mers
+5240
Mers tellurian
Хуже и больше😁
Сегодня в 10:38
#
SithV
+1702
SithV Mers
Да ладно, расслабься, это же Россия… тут всегда так. В прошлый раз они вообще устраивали Красный Террор когда пришли к власти; варили людей заживо, стягивали с рук кожу на перчатки, отрезали носы и груди девушкам из буржуазии… а тут замедлили ютуб и все взвыли)))
Сегодня в 11:43
#
+41
olegvl2
В россии нет аналогов данного сервиса
Сегодня в 11:12
#
tellurian
+1650
tellurian
Сегодня реально без обходных вариантов не работаем на сети Ростелекома. На пк
Сегодня в 11:53
#
Lord
+627
Lord
прокомментирую так, на мобильном интернете работает без замечаний.
2 часа назад в 12:51
#