Google прокомментировала сломанный YouTube

Компания Google выпустила заявление относительно проблем с воспроизведением видео на YouTube. По её словам, сложности в работе видеохостинга не связаны с техническими проблемами на стороне YouTube.
«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — заявили в Google.
Скорость доступа к YouTube в России начала замедляться в первой половине июля. Ближе к концу месяца «Ростелеком» заявил, что у Google деградировало расположенное в России оборудование, на котором кэшируются данные для ускорения доступа к ним. Спустя несколько дней депутат Госдумы Александр Хинштейн признал, что провайдеры по требованию властей намеренно замедляют доступ к сервису, а также намекнул на то, что YouTube может быть заблокирован, если Google не будет подчиняться российскому законодательству. Также он рассказал, что скорость урезается только на проводном интернете, а у мобильных операторов она остаётся высокой. Позднее он уточнил, что падение скорости частично вызвано тем, что Google не обновляет кэширующее оборудование.
1 августа пользователи в разных городах РФ заметили, что YouTube вообще не работает или открывается только главная страница, а видеозаписи не запускаются. При этом Роскомнадзор официально не объявлял о блокировке YouTube, хотя на своей странице в VK посоветовал пользоваться российскими аналогами этого сервиса.
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