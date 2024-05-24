Google прокачала игру с динозавром. Теперь в ней можно все

Ну или почти. Например, заставить Гарри Поттера играть в салки с Терминатором на помойке.
Наверняка уже всем известна знаменитая пасхалка с секретной игрой в браузере Chrome. Если интернет-соединение отсутствует, на экране появляется пиксельный динозаврик в пустыне. Если нажать пробел, он «оживет» и с вашей помощью будет прыгать через кактусы, зарабатывая очки.
Google решила протестировать возможности нейросети StyleDrop на мини-игре. Теперь пользователи могут сами выбирать персонажа, препятствия и игровой фон. Заходим на сайт проекта Labs Google, вбиваем слово на английском языке в соответствующую строку и ждем буквально пару секунд. Если результат не устроил, действие можно повторить. Вот что получилось у нас.
При этом скачивать ничего не нужно, но стоит поспешить — пиксельную кастомизацию свернут через 4 дня с момента написания материала.