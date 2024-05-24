ICQ окончательно похоронили

Александр


Интернет-компания VK сообщила, что через месяц закроет мессенджер ICQ. Сервис перестанет работать 26 июня.

VK планирует развивать «VK Мессенджер» для пользователей и корпоративный сервис на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса. Сотрудники ICQ присоединятся к командам, которые работают над этими продуктами. ICQ вошёл в портфель активов VK в 2010 году. Последний раз масштабное обновление ICQ проводили в 2020 году — во время самоизоляции из-за пандемии COVID-19.

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Комментарии

samOsebe
+561
samOsebe
аська умерла уже давно, все попытки вернуть её в строй, с новыми номерами и привязками, были совершенно излишни.
43 минуты назад
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Дмитрий Могучев
+340
Дмитрий Могучев
Помню времена , форума асечка, 5 знаки.. эх были времена.
37 минут назад
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Вася Вотафаков
+5796
Вася Вотафаков
Печально. Сгорит мой красивый аккаунт 😢
29 минут назад
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Dmitriy
+947
Dmitriy
У меня шестизнак...
15 минут назад
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