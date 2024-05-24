ICQ окончательно похоронили

Интернет-компания VK сообщила, что через месяц закроет мессенджер ICQ. Сервис перестанет работать 26 июня.
VK планирует развивать «VK Мессенджер» для пользователей и корпоративный сервис на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса. Сотрудники ICQ присоединятся к командам, которые работают над этими продуктами. ICQ вошёл в портфель активов VK в 2010 году. Последний раз масштабное обновление ICQ проводили в 2020 году — во время самоизоляции из-за пандемии COVID-19.
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