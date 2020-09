Google добавила много новых функций и улучшений в YouTube Music за последние несколько месяцев. Одна из них придется по вкусу пользователям, которые хотели бы прослушивать похожие композиции на их любимые треки или плейлисты.Новая возможность получила название «вспомогательные плейлисты» — это будет простой способ предложить слушателям подходящие треки на основе прослушиваемого плейлиста, его содержимом и композиций из истории прослушивания.Алгоритм Google будет учитывать, какая музыка вам нравится, и предлагать треки, которых нет в ваших плейлистах, но они могут понравиться. Новая функция предлагает до семи предложений при редактировании плейлистов, но пользователи смогут добавлять еще больше, нажав кнопку «Обновить».Если вы пропустили, в предыдущих нововведениях YouTube Music появились совместные плейлисты, позволяющие создавать и изменять списки воспроизведения вместе с другими пользователями. В обновленном разделе Mixed for You сервис предлагает персонализированные подборки, среди которых Discover Mix, New release mix с новинками от ваших любимых артистов и «понравившиеся песни».Помимо этого, Google прокачала YouTube Music с помощью запрограммированных плейлистов по настроению и жанрам. Все новых функции уже доступны во всем мире в приложениях на Android и iOS.