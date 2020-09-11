Google добавила много новых функций и улучшений в YouTube Music за последние несколько месяцев. Одна из них придется по вкусу пользователям, которые хотели бы прослушивать похожие композиции на их любимые треки или плейлисты.
Новая возможность получила название «вспомогательные плейлисты» — это будет простой способ предложить слушателям подходящие треки на основе прослушиваемого плейлиста, его содержимом и композиций из истории прослушивания.
Алгоритм Google будет учитывать, какая музыка вам нравится, и предлагать треки, которых нет в ваших плейлистах, но они могут понравиться. Новая функция предлагает до семи предложений при редактировании плейлистов, но пользователи смогут добавлять еще больше, нажав кнопку «Обновить».
Если вы пропустили, в предыдущих нововведениях YouTube Music появились совместные плейлисты, позволяющие создавать и изменять списки воспроизведения вместе с другими пользователями. В обновленном разделе Mixed for You сервис предлагает персонализированные подборки, среди которых Discover Mix, New release mix с новинками от ваших любимых артистов и «понравившиеся песни».
Помимо этого, Google прокачала YouTube Music с помощью запрограммированных плейлистов по настроению и жанрам. Все новых функции уже доступны во всем мире в приложениях на Android и iOS.
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