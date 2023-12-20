Google разрешила дистанционно удалять приложения на своих гаджетах

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Откройте Google Play Store на своем смартфоне или другом устройстве;

Нажмите на опцию «Управление приложениями и устройствами»;

Выберите вкладку «Управление»;

Установите флажок рядом с пунктом «Это устройство», чтобы отобразить список всех подключенных устройств;

Выберите устройство, с которого вы хотите удалить приложения;

Выберите приложения, которые хотите стереть, и нажмите кнопку «Удалить»;

Готово!

Компания Google прокачала экосистему Android, добавив возможность удалённого удаления приложений в Google Play Store под номером 38.8.Теперь пользователи могут дистанционно управлять приложениями на своих телефонах, планшетах, телевизорах или смарт-часах, подключенных к одному Google-аккаунту.Ранее компания предлагала только удалённую загрузку приложений из Play Store на свои девайсы, а сейчас их можно дистанционно удалять.Чтобы это сделать, выполните следующие действия: