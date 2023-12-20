Google разрешила дистанционно удалять приложения на своих гаджетах

Компания Google прокачала экосистему Android, добавив возможность удалённого удаления приложений в Google Play Store под номером 38.8.
Теперь пользователи могут дистанционно управлять приложениями на своих телефонах, планшетах, телевизорах или смарт-часах, подключенных к одному Google-аккаунту.
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Ранее компания предлагала только удалённую загрузку приложений из Play Store на свои девайсы, а сейчас их можно дистанционно удалять.
Чтобы это сделать, выполните следующие действия:
- Откройте Google Play Store на своем смартфоне или другом устройстве;
- Нажмите на опцию «Управление приложениями и устройствами»;
- Выберите вкладку «Управление»;
- Установите флажок рядом с пунктом «Это устройство», чтобы отобразить список всех подключенных устройств;
- Выберите устройство, с которого вы хотите удалить приложения;
- Выберите приложения, которые хотите стереть, и нажмите кнопку «Удалить»;
- Готово!