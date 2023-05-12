Google — рекордсмен по штрафам в России. У компании забрали всё, что смогли

Google — самый большой должник, который должен порядка 30 млрд рублей, но значительную часть этих средств мы взыскали. Без ответа они не остались, и все, что у них было в РФ, а было немало — мы всё забрали и отдали государству», — рассказал в кулуарах Петербургского международного юридического форума глава ФССП Дмитрий Аристов.

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В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) назвали размер штрафов, которую компания Google должна выплатить по решениям судов. Суммарно с Google взыскано 30 миллиардов рублей, причём большую часть этих денег уже удалось забрать.В настоящее время российское представительство Google «ООО Гугл» проходит стадию банкротства, в связи с чем возникли ограничения с получением оставшихся средств.Компания Google по решениям судов обязана разблокировать YouTube-каналы «Царьграда», НТВ, ТНТ и RT, а пока этого не происходит, увеличивается сумма штрафа за просрочку исполнения судебных решений. Несмотря на то, что ООО «Гугл» фактически не работает, компания Google заявляла, что не собирается закрывать российским пользователям доступ к своим сервисам (исключение — финансовые инструменты, которые заблокированы с весны 2022 года).