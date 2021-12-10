Google изменила условия обмена старого iPhone на новый Pixel в своих официальных магазинах Google Store. Об этом сообщает зарубежное издание 9to5Google.
Согласно источнику, Google решила изменить размер скидки на Pixel в обмен на определенные модели iPhone. В целом, услуга обмена iPhone на Pixel с доплатой у компании существует уже какое-то время, но сейчас Google повысила ставки. Это изменение касается только моделей «яблочных» смартфонов, которые были выпущены в период с 2017 по 2018 года — за них можно получить скидку на $100 больше, чем раньше. Сюда относятся iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max. На iPhone 8 и 8 Plus предложение почему-то не распространяется, хотя они вышли почти одновременно с iPhone X.
Аналитики пока теряются в догадках, зачем компании столько старых подержанных iPhone. При этом основания для нынешней скидки эксперты нашли: похоже, что Google побуждает обновиться тех людей, кто пользуется старым айфоном как вторым смартфоном. Эту теорию подтверждает тот факт, что повышенная скидка дается только для покупки Pixel 5a, а вот на приобретение Pixel 6 и 6 Pro действуют обычные условия. Отметим, что Google не принимает устройства старше, чем iPhone 7.
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И что, что одновременно вышли. Там корпус считай 2014 года с 6 айфона. Зачем им старьё ?
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