В Google Chrome на Android 12 появилась возможность делать длинный скриншот — теперь на него можно поместить больше данных, чем может отобразиться на дисплее смартфона. Об этом сообщает 9to5google. 

Как это работает: 


  • Сделайте обычный скриншот сочетанием клавиш питания и «добавить громкость»
  • Во всплывающей панели выберите «Capture more»
  • Выберите область, которую хотите отобразить на скриншоте 
Одно из главных нововведений в Android 12 — длинный скриншот. Эта функция была доступна на смартфонах с фирменными оболочками, вроде EMUI от Huawei или MIUI от Xiaomi, поэтому владельцы этих моделей устройств знакомы с этой возможностью. Теперь эта функция доступна на смартфонах Google Pixel и OnePlus. 

Ранее в Android 12 добавили незначительную деталь, которая делает интерфейс более однотипным — при перезагрузке телефона логотип Google окрашивается в цвет обоев рабочего стола. В Android 12 компания Google применяет стиль Material You. Одна из его особенностей — тематизация на основе обоев. 


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