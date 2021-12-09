В Google Chrome на Android 12 появилась возможность делать длинный скриншот — теперь на него можно поместить больше данных, чем может отобразиться на дисплее смартфона. Об этом сообщает 9to5google.
Как это работает:
- Сделайте обычный скриншот сочетанием клавиш питания и «добавить громкость»
- Во всплывающей панели выберите «Capture more»
- Выберите область, которую хотите отобразить на скриншоте
Ранее в Android 12 добавили незначительную деталь, которая делает интерфейс более однотипным — при перезагрузке телефона логотип Google окрашивается в цвет обоев рабочего стола. В Android 12 компания Google применяет стиль Material You. Одна из его особенностей — тематизация на основе обоев.
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