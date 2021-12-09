Сделайте обычный скриншот сочетанием клавиш питания и «добавить громкость»

Во всплывающей панели выберите «Capture more»

Выберите область, которую хотите отобразить на скриншоте

В Google Chrome на Android 12 появилась возможность делать длинный скриншот — теперь на него можно поместить больше данных, чем может отобразиться на дисплее смартфона. Об этом сообщает 9to5google.Как это работает:Одно из главных нововведений в Android 12 — длинный скриншот. Эта функция была доступна на смартфонах с фирменными оболочками, вроде EMUI от Huawei или MIUI от Xiaomi, поэтому владельцы этих моделей устройств знакомы с этой возможностью. Теперь эта функция доступна на смартфонах Google Pixel и OnePlus.Ранее в Android 12 добавили незначительную деталь, которая делает интерфейс более однотипным — при перезагрузке телефона логотип Google окрашивается в цвет обоев рабочего стола. В Android 12 компания Google применяет стиль Material You. Одна из его особенностей — тематизация на основе обоев.