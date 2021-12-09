iPad



Во-первых, он достаточно свеж — «под капотом» его трудится крайне удачный чип Apple A12 Bionic, который мы уже видели в iPhone Xs и мегапопулярном iPhone XR. Это отличный процессор, который без проблем тянет игры, современный софт и графические эффекты iPadOS 15. Да, у меня самого iPad mini 5.

Во-вторых, его конфигурации стартуют с 64 Гб. Все бюджетные iPad 10,2 (кроме 2021 года) начинаются с 32 Гб. Оба этих объема вполне жизнеспособны, но памяти много не бывает.

В-третьих, собирательный список: отличный ламинированный дисплей без воздушной прослойки, поддержка True Tone, тонкий и легкий «карманный» корпус, безотказный Touch ID 2. Этот планшет станет отличным «придиванным» устройством, когда глаза устанут от iPhone за целый день.

MacBook

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iPhone

Apple Watch

Итоги

Возглавляет экосистему iPhone 8/SE — компактный, быстрый и недорогой. 20 тысяч рублей.

Диванный экран в лице iPad mini 5 — современный мощный планшет с приятнейшим дисплеем и поддержкой Apple Pencil. 20 тысяч рублей.

Для серьезных задач или вдумчивого кинца MacBook Pro Retina 13’’ (early 2015) — классный, шустрый, просто красавчик. 35 тысяч рублей.

Связующее звено нашей цепи — AirPods 2. Цена: 5 тысяч за б/у или 10 тысяч за новые.

Браслет Xiaomi Band 6 за 3 тысячи, чтобы было.

«Apple — это всегда дорого». Знакомая аксиома? Да, зачастую эта фраза коротко и точно описывает жизнь фаната «яблочной» техники, которая никогда не была бюджетной и общедоступной.Я сам начинал свое увлечение Apple с iPad 4, купленного на «вторичке» в далеком 2013-м году. Айпад поразил меня и привязал к себе навечно — после моих Samsung Galaxy Tab 3 и Highscreen Zera S он казался просто магическим девайсом. А ведь то была всего лишь iOS 7! Со временем я сменил несколько моделей iPad, потом решился на старенький MacBook Air, а следом постепенно и неохотно «переполз» на iPhone. И знаете что? Apple — это далеко не всегда дорого. По крайней мере не настолько, как принято считать.В этом материале мне захотелось собрать для вас полную экосистему девайсов от Apple за какой-то относительно небольшой прайс. В целом, можно обойтись примерно 50-80 тысячами рублей, при этом получив достаточно современные и совсем «нестыдные» устройства — «динозавров» вроде iPhone 5 и MacBook 2009 здесь не будет. Кое-что я буду брать со «вторички», а что-то — с витрины магазина.Начинаем собирать экосистему именно с планшета. Почему? Просто мне так захотелось — я ведь сам начинал с iPad.Итак, какой планшет можно приобрести в небольшом бюджете? Возможно, ваша рука потянется к новенькому iPad 10,2 за 30+ тысяч рублей, но не стоит спешить.Я рекомендую iPad mini 5. И объясню свой выбор.В магазине пятый «миник» стоит от 32 тысяч — это не совсем разумная цена за данный девайс. А вот на «Авито» iPad mini 5 в идеальном или околоидеальном состоянии вы найдете от 20 тысяч рублей — именно там его и нужно брать.Ну мы же экосистему собираем, не так ли? Mac просто необходим для того, чтобы почувствовать весь комфорт «яблочного» бытия. Но ведь Mac это очень дорого, скажете вы? Не совсем.За прошедшие 8-10 лет Apple выпустила немало моделей MacBook. Среди них есть как крутые, так и неудачные — я дважды рассказывал об этом в профильных материалах своего блога. Самыми удачными моделями прошедших лет я считаю MacBook Pro Retina 13 и 15 дюймов, модели конца 2013 — середины 2015 года. И если на «живые» 15 дюймов в небольшом бюджете рассчитывать сложно, то вот приличную 13-ку с Retina-дисплеем вполне можно урвать.Я рекомендую искать MacBook Pro Retina 13’’ только late 2013, mid 2014 или же early 2015. Это отличные маки с железом, которое «вытянет» любые бытовые задачи — будь то серфинг в сети, просмотр видео, работа с документами или общение по видеосвязи и в мессенджерах. А Retina-дисплей станет просто киллер-фичей, за которую вы точно полюбите Mac раз и навсегда. Я уж молчу о крутейшем дизайне MacBook Pro в «кузове» А1502 — это классика, которая еще долго не выйдет из моды.Неплохой MacBook Pro 13’’ Retina (late 2013-2015) можно найти в среднем за 35 тысяч рублей.Это важный девайс, так как он отлично связывает все ваши Apple-гаджеты в одну единую сеть. AirPods умеют переключаться между Mac, iPad и iPhone автоматически, они зачитывают входящие уведомления, они идеальны как гарнитура для общения. В нашей подборке это обязательный к приобретению гаджет. И здесь есть два варианта.Лично я не вижу никакой проблемы в том, чтобы купить AirPods на «вторичке». Достаточно взять ватную палочку, санитайзер, и аккуратно почистить сеточки наушников, после чего протереть дезинфицирующими салфетками наушники и кейс — и не останется никаких следов прошлого использования; такая чистка позволит выиграть 5-7 тысяч по сравнению с новыми. Итак, б/у AirPods 2 можно купить от 5 тысяч рублей.Однако все люди разные, и я допускаю, что для вас неприемлема даже мысль о покупке использованных кем-то наушников. В таком случае можете рассчитывать на ценник в 10 тысяч рублей — за эти деньги вы получите классические AirPods 2, которые полноценно поддерживаются Apple и даже официально у нее продаются.Ах да: не берите AirPods Pro. Если ваша цель — собрать экосистему Apple не за все деньги мира, то Pro-шки вам не подойдут; они сильно дороже, их можно использовать в ограниченном числе бытовых сценариев, а еще они подходят далеко не для всех ушей. Классические AirPods 2 гораздо дешевле и универсальнее.Мы подошли к сердцу нашей подборки — «яблочному» смартфону. И здесь могут быть разные варианты, всё зависит от вашего бюджета. Но, поскольку мы уже набрали техники на 60 тысяч рублей, то остается в кармане всего около 20 — а в этом бюджете есть всего парочка достойных смартфонов.Я рекомендую присмотреться к iPhone 8. Именно к обычному, не Plus-версии, так как роль большого экрана у нас будет блистательно исполнять iPad mini. Да, уже можно написать в комментариях, что он «старый, страшный, быстропомирающий, с рамками, и без божественного Face ID». Но всё это не так.iPhone 8 работает на чипе Apple A11 Bionic (как и оригинальный iPhone X) и очень достойно справляется со своими задачами компактного смартфона. Благодаря небольшому разрешению дисплея этого чипа за глаза хватает для повседневных дел. «Восьмерка» имеет всё модные плюшки: True Tone, беспроводную быструю зарядку, стильный стеклянный корпус и неплохую камеру.Аккумулятор? Ну да, он здесь не самый большой. Но мы давно живем в мире розеток и пауэрбанков, что вполне нивелирует этот недостаток. Я сам три года ходил с iPhone 7 и iPhone 8, а сейчас использую iPhone SE 2020 — то есть, я знаю, о чем говорю.Итак, хороший iPhone 8 можно купить примерно за 15-18 тысяч рублей.Кстати, про iPhone SE 2020. Это достойный преемник «восьмерки», и стоит на «вторичке» всего на 3-5 тысяч дороже ее. Если эти деньги у вас есть — смело берите SE-шку, в ней стоит новый чип Apple A13 Bionic, пусть и слегка придушенный. А еще у него сзади яблочко посередине…Тот случай, когда я советую вам купить Xiaomi Band 6, если уж очень хочется носить что-то на руке. Почему?Большинство функций Apple Watch — просмотр времени, даты, уведомлений, и управление музыкой — заменит вам «умный» браслет за три копейки и AirPods 2. Вы можете со мной не согласиться, но я создаю эту подборку по своему личному опыту. Итак, я не стал бы брать Apple Watch, если бы хотел получить максимальный профит от ограниченного бюджета. А вот если бюджет НЕ ограничен — конечно берите всё, что хочется; но тогда зачем вы здесь?Что же мы собрали и за какую сумму?83 тысячи рублей.К слову, этот список легко кастомизируется. Например, если вы точно знаете, что MacBook вам не нужен — смело выбрасываете его из бюджета и получаете сумму в ~50 тысяч рублей. При этом iPad mini 5 можно заменить на iPad Air 3 — всё то же самое, только дисплей 10,5 дюйма.