Google упростит ремонт Android-смартфонов. На айфонах такого нет!

Компания Google близка к выпуску Android 15, на этой неделе вышла третья бета-версия, и в ней обнаружено интересное нововведение. В настройках появился раздел Device Diagnostics, в котором пользователь сможет самостоятельно провести диагностику устройства, если вдруг возникли какие-то неполадки.
Операционная система позволяет провести тестирование матрицы экрана, сенсорного слоя экрана, аккумулятора и накопителя. Также есть возможность создать сводный отчёт о здоровье компонентов устройства и вывести его в виде QR-кода, который смогут считать специалисты в сервисном центре.
Это нововведение позволит пользователю понять, что не так с его смартфоном или планшетом, ещё до обращения в мастерскую. Возможно, проблемы незначительные и с ними можно смириться, или в устройстве отказали почти все компоненты, и тогда ремонт будет нецелесообразен, проще выкинуть устройство и купить новое.
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