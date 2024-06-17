Похоже, iOS 18 не блеснёт интеллектом на старте

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Внедрение ИИ Apple Intelligence пройдет поэтапно и может затянуться до 2025 года, пишет Bloomberg.Как сообщает журналист издания Марк Гурман, Apple так сильно желала преуспеть в области искусственного интеллекта, что анонсировала слишком много функций с его участием. В результате компания вынуждена задействовать большее количество сотрудников для разработки одного приложения, нежели было заложено раньше.Так Apple Intelligence, которая стала в центре внимания презентации WWDC 24, планируют разворачивать постепенно, по мере выхода. Процесс может затянуться до 2025 года и это только для англоязычных пользователей. Желающие опробовать возможности «яблочного» ИИ из других стран могут ждать годами.Также решение постепенной развертки связано с желанием Apple представить пользователям максимально доработанные инструменты со стабильной функциональностью.