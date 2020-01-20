



В бенчмарке Geekbench замечена новая, ещё не выпущенная версия Android — R. Это одиннадцатое поколение мобильной ОС от компании Google.



Тестирование ожидаемо проводится на смартфоне Pixel 4. Исторически сложилось, что устройства этой серии первыми получают обновление до новой версии Android, и Android R не станет исключением.



В 2019 году Android Q был представлен в марте накануне конференции I/O для разработчиков. Всего было выпущено шесть предварительных тестовых сборок, которые были доступны как разработчикам, так и обычным пользователям, в в начале сентября состоялся официальный релиз Android Q. Вопреки традициям, в прошлом году компания Google не стала выбирать сладость, название которой начинается на букву кодового имени — в данном случае Q, хотя в английском языке есть несколько таких сладостей. Не исключено, что Android R ждёт такая же судьба, хотя есть вероятность, что Google вернётся к традиции, начатой более десяти лет назад.







Поскольку Google уже тестирует Android R, выпуск тестовой версии обновления может состояться в ближайшие недели — например, в начале весны, как в прошлом году. Помимо смартфонов Google Pixel, это обновление смогут получить устройства других производителей (Xiaomi, Essential, Sony и пр.) Каждый год Google расширяет число партнёров, которые выпускают апдейт Android на этапе тестирования для избранных моделей. Те же смартфоны получают новую релизную версию Android в числе первых — одновременно с официальным выпуском обновления или с небольшой задержкой.







