В 2019 году Google закрыла социальную сеть Google+, и тогда же против компании в США был подан коллективный иск. Истцы были недовольны утечкой личных данных и требовали компенсацию.
Спустя год суд рассмотрел дело и решил, что Google должна выплатить пострадавшим в общей сложности 7,5 миллионов долларов. Любой, кого затронула уязвимость в Google+, может получить небольшую долю от этой суммы.
По решению суда, выплата полагается жителям США, у которых были аккаунты в Google+ с 1 января 2015 года по 2 апреля 2019 года. Сайт Android Police посчитал, что с учётом количества пользователей Google+ выплата на каждого человека составит приблизительно 12 долларов. В определённый период Google требовала наличие аккаунта в Google+ даже для отправки комментария на YouTube, чем старалась увеличить численность пользователей своей соцсети.
В ближайшее время Google отправит бывшим пользователям Google+ электронные письма с инструкцией по получению выплаты. Крое того, был запущен сайт GooglePlusDataLitigation.com, на котором любой человек может проверить, полагаются ему деньги от Google или нет.
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