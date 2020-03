Компания Google представила приложение Camera Go. Оно предназначено для смартфонов, работающих на Android Go — сильно урезанной версии Android, которую устанавливают на устройства со слабыми характеристиками.



У Google уже есть несколько приложений, разработанных специально для Android Go, в том числе Gmail и YouTube, а теперь к ним добавлено приложение для работы с камерой.







Приложение Camera Go глубоко интегрировано в операционную систему. Оно позволяет снимать фотографии и видео, менять настройки съёмки, отправлять отснятое в соцсети и другие приложения. Кроме того, в нём доступны инструменты для редактирования, в том числе кнопка для автоматического улучшения изображения. Приложение также позволяет быстро переходить в галерею и показывает, на сколько ещё фотографий хватит памяти в смартфоне (как на фотоаппаратах).



Первым смартфоном с Camera Go станет представленный 19 марта Nokia 1.3. Он будет продаваться в Европе начиная с апреля за 95 евро. В дальнейшем этого приложение будет предустановлено на другие устройства с Android Go (в России они стоят от 2500 рублей). Не исключено, что умельцы портируют его на существующие модели смартфонов.