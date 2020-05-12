Сервис YouTube Music заменит платформу Google Play Music. Об этом сообщает сайт vc.ru со ссылкой на представителя компании в России.
Переход планируется осуществить в ближайшее время. В Google отмечают, что предоставят каждому пользователю достаточно времени для переноса своих музыкальных коллекций в новый сервис.
Для трансфера своей музыки, плейлистов и рекомендаций необходимо скачать приложение YouTube Music, запустив его нажать кнопку «Перенести» или открыть специальную страницу переноса. Сообщается, что Google будет открывать возможность трансфера постепенно. На момент публикации заметки для российских пользователей возможность пока еще не доступна.
В сервисе YouTube Music доступны более 50 миллионов композиций. Платформа позволяет загружать до 100 000 треков. Слушать музыку можно бесплатно с рекламой или оформить платную подписку YouTube Music Premium за 169 рублей в месяц. При переходе на новую платформу владельцы платной подписки Google Play Music автоматически получат продление подписки на YouTube Music Premium.
Переход планируется осуществить в ближайшее время. В Google отмечают, что предоставят каждому пользователю достаточно времени для переноса своих музыкальных коллекций в новый сервис.
Для трансфера своей музыки, плейлистов и рекомендаций необходимо скачать приложение YouTube Music, запустив его нажать кнопку «Перенести» или открыть специальную страницу переноса. Сообщается, что Google будет открывать возможность трансфера постепенно. На момент публикации заметки для российских пользователей возможность пока еще не доступна.
В сервисе YouTube Music доступны более 50 миллионов композиций. Платформа позволяет загружать до 100 000 треков. Слушать музыку можно бесплатно с рекламой или оформить платную подписку YouTube Music Premium за 169 рублей в месяц. При переходе на новую платформу владельцы платной подписки Google Play Music автоматически получат продление подписки на YouTube Music Premium.
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