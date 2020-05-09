



В 2019 году компания Google встроила в поисковик возможность отображения 3D-объектов в режиме дополненной реальности. Теперь в эту же систему добавлены интерактивные анатомические модели.



Этот проект был создан Google в сотрудничестве с компанией Biodigital, которая создаёт цифровые инструменты для изучения биологии и анатомии. Визуализация человеческого тела и внутренних органов теперь доступна непосредственно в поисковике Google по соответствующим поисковым запросам на мобильном устройстве.







Компания Google подчёркивает, интерактивное изображение в поисковике намного более наглядно демонстрирует строение человеческого тела, чем это сделано в классических учебниках. Например, можно посмотреть, как взаимосвязаны различные органы и наглядно увидеть, как соединяются кости и работает система кровообращения.



В поисковике Google появилось ещё несколько трёхмерных моделей, в том числе пользователи тепрь могут увидеть в дополненной реальности скафандр Нила Армстронга — первого человека, который совершил высадку на Луне. С помощью платформы Google Arts & Culture также можно виртуально размещать в своём доме или квартире произведения искусства и археологические находки.



Более того, теперь на Android-смартфонах поддерживается запись AR-видео с 3D-объектами. Эту съёмку можно сохранить в галерею, отправить друзьям и знакомым или выложить в соцсети.







