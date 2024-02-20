Госдума наконец приняла закон, от которого взвоют мошенники



Правительство РФ приняло закон о самозапрете кредитов для граждан. О нем пишет «Финкульт».



Согласно источнику, с 1 марта 2025 года любой гражданин РФ сможет подать заявление о запрете выдачи любых кредитов и займов на его имя. Сразу после вступления закона в силу заявку можно будет подать через «Госуслуги», а с 1 сентября 2025 — в любом МФЦ. Любая кредитная организация будет обязана проверять наличие такого запрета и отказывать в выдаче займа при его наличии. Если кредит всё же будет выдан вопреки самозапрету, гражданин будет свободен от обязательства его выплачивать.







Документ предусматривает подачу неограниченного количества заявлений о самозапрете на кредиты. Если заявителю понадобилось взять займ, то нужно будет отправить заявку на снятие запрета, и оно случится на следующий день. Закон дает «период охлаждения», чтобы человек был уверен в своих действиях.



Как известно, самым распространенным методом телефонного мошенничества является развод человека на взятие кредита и последующую отправку денег преступникам. С новым законом сделать это будет физически невозможно, если гражданин предварительно установил самозапрет.