Госдума наконец приняла закон, от которого взвоют мошенники

Олег

Мошенник (плачет, просто не видно)


Правительство РФ приняло закон о самозапрете кредитов для граждан. О нем пишет «Финкульт».

Согласно источнику, с 1 марта 2025 года любой гражданин РФ сможет подать заявление о запрете выдачи любых кредитов и займов на его имя. Сразу после вступления закона в силу заявку можно будет подать через «Госуслуги», а с 1 сентября 2025 — в любом МФЦ. Любая кредитная организация будет обязана проверять наличие такого запрета и отказывать в выдаче займа при его наличии. Если кредит всё же будет выдан вопреки самозапрету, гражданин будет свободен от обязательства его выплачивать.

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Документ предусматривает подачу неограниченного количества заявлений о самозапрете на кредиты. Если заявителю понадобилось взять займ, то нужно будет отправить заявку на снятие запрета, и оно случится на следующий день. Закон дает «период охлаждения», чтобы человек был уверен в своих действиях.

Как известно, самым распространенным методом телефонного мошенничества является развод человека на взятие кредита и последующую отправку денег преступникам. С новым законом сделать это будет физически невозможно, если гражданин предварительно установил самозапрет. 

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Источник:
Финкульт
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Комментарии

Seagull
–524
Seagull
Все эти микрофинансовые организации нужно просто запретить!
Сегодня в 18:10
#
st00p1dm0nkey
+4287
st00p1dm0nkey Seagull
На болотах вой начнётся про гулаг финансовый 🤣
Сегодня в 18:14
#
tellurian
+2571
tellurian Seagull
Люди не от хорошей жизни туда идут. Будут ростовщики и другие, кто будет давать под залог или ещё большие %. Спрос рождает предложение.
Сегодня в 20:07
#
S.T.A.L.K.E.R.
+569
S.T.A.L.K.E.R.
Бред
Наша полиция имеющиеся «украинские» кредиты отказывается расследовать, когда мошенники жертве прям в отделении полиции звонят и на громкой связи смеются, банки выдавшие и принявшие переводы на миллионы рублей в никуда нагнуть не в состоянии, а тут какой-то самозапрет 😂😂😂
Сегодня в 18:35
#
tellurian
+2571
tellurian
Так будет новая схема, люди с запретом будут брать кредиты и потом не возвращать, ссылаясь на запрет.
Сегодня в 20:06
#
+277
Sergey2048
А чего не с 2030 года то? Когда надо, то принимают практически сразу.
2 часа назад в 21:03
#
+78
Anatoly076
Ну наконец-то!!! Меня походу слушают 🤗! В прошлом году очень активно общался с одним человеком и отстаивал именно такую схему… потому что «вход» в кредит и возможности оформить здесь и сейчас есть, а «выхода» нет из этой ситуации. Раньше думал, что люди «наматываются» потому что идиоты. А за последние 1,5 года примерно из круга знакомых 3 случая и все разные схемы. Наконец-то закроют половину возможностей….

Ну а если глобально, то вообще с принятием цифрового рубля с прямым оборотом Центробанком его, полевые банки откатываются назад и по сути теряют часть рынка, а то каждый банкир по сути через кредит является учредителем практически «ВСЕГО» через кредитования от машин до предприятий! С каждого кредитного проекта от 5-10% прибыли просто за то что взяли бабки у Центробанка и передали в проект! 🤯🤯🤯
53 минуты назад
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+78
Anatoly076 Anatoly076
Повсюду грабеж! Палец не давай… 😬
52 минуты назад
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