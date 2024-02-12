В России создана нейросеть, которая отвадит мошенников писать вам

Артем
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Фото: Unsplash 

Софт с использованием искусственного интеллекта анализирует уведомление и текст на экране и предупреждает пользователя о потенциальной угрозе. О подробностях технологии рассказали «Известия». 

Прототип программы подготовили программисты Кубанского университета. По их словам софт написан на языке программирования Pyton и работает следующим образом. Каждые 15 секунд программа делает снимок рабочего окна и распознает текст на экране. ИИ определяет наличие спама и его категорию (шпионская программа, фишинг, социальная инженерия). При выявлении угрозы, пользователю оправляется предупреждение в виде уведомления.

По данным источника программа сверяется с собственными базами, где собраны самые распространенные схемы злоумышленников, в частности попытки получить данные банковских карт. Пока софт создан только для устройств под управлением Windows и Linux. 

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Ожидается, что алгоритм будет доступен бесплатно как для обычных, так и для корпоративных пользователей. Также планируют выпустить версии для образовательных и государственных учреждений. Бета-версию обещают представить уже во втором квартале 2024 года. Полноценный релиз намечен на 2026 год.

Эксперты отметили перспективность разработки. Однако много будет зависеть от эффективности и оптимизации системы, поскольку алгоритм может задействовать множество ресурсов и не подойдет для маломощных ПК.
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Источник:
Известия
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Комментарии

tellurian
+2686
tellurian
Как по мне, эта программа сама по сути шпионская и передаёт твои данные на сторону. Я бы не ставил себе такую.
Сегодня в 10:00
#
+72
Anatoly076
Заодно делает снимок всего что творится на экране. Тут же сортирует пароли, род занятий, бухгалтерию организации, и многое другое 🤣🤣🤣
Сегодня в 10:14
#
kardigan
+3513
kardigan Anatoly076
И пополняет и без того обширную базу для мошенников!😄
Сегодня в 10:31
#
+623
jkttim
Для любителей таких программ есть крылатая фраза Папанова Анатолия Дмитриевича из фильма «Бриллиантовая рука»! «Если человек идиот, то это надолго!»©️
Сегодня в 10:43
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