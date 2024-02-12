В России создана нейросеть, которая отвадит мошенников писать вам

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Софт с использованием искусственного интеллекта анализирует уведомление и текст на экране и предупреждает пользователя о потенциальной угрозе. О подробностях технологии рассказали «Известия».Прототип программы подготовили программисты Кубанского университета. По их словам софт написан на языке программирования Pyton и работает следующим образом. Каждые 15 секунд программа делает снимок рабочего окна и распознает текст на экране. ИИ определяет наличие спама и его категорию (шпионская программа, фишинг, социальная инженерия). При выявлении угрозы, пользователю оправляется предупреждение в виде уведомления.По данным источника программа сверяется с собственными базами, где собраны самые распространенные схемы злоумышленников, в частности попытки получить данные банковских карт. Пока софт создан только для устройств под управлением Windows и Linux.Ожидается, что алгоритм будет доступен бесплатно как для обычных, так и для корпоративных пользователей. Также планируют выпустить версии для образовательных и государственных учреждений. Бета-версию обещают представить уже во втором квартале 2024 года. Полноценный релиз намечен на 2026 год.Эксперты отметили перспективность разработки. Однако много будет зависеть от эффективности и оптимизации системы, поскольку алгоритм может задействовать множество ресурсов и не подойдет для маломощных ПК.