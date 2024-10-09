Госдума призвала Роскомнадзор разблокировать Discord в России

«По данным Mediascope, в России Дискордом пользуются от 25 до 40 млн человек. Он полезен для студентов и преподавателей репетиторов в онлайн-школах. По функционалу его не может адекватно заменить ни Яндекс.Телемост, ни VK Мессенджер, ни какой-либо другой отечественный продукт. Такими темпами в стране скоро не останется соцсетей и сервисов, доступных без VPN. Уже сейчас на встречах со студентами 95% из них признаются, что используют VPN. Готовлю обращение к руководству Роскомнадзора с призывом пересмотреть свое решение», — говорится в заявлении Владислава Даванкова.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призывает руководство Роскомнадзор пересмотреть свое решение относительно блокировки популярного сервиса Discord.Скорее всего, Discord в этой ситуации выполнит все запросы властей, после чего его работоспособность в России восстановится.