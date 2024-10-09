Госдума призвала Роскомнадзор разблокировать Discord в России

Фархад
discord

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призывает руководство Роскомнадзор пересмотреть свое решение относительно блокировки популярного сервиса Discord.

«По данным Mediascope, в России Дискордом пользуются от 25 до 40 млн человек. Он полезен для студентов и преподавателей репетиторов в онлайн-школах. По функционалу его не может адекватно заменить ни Яндекс.Телемост, ни VK Мессенджер, ни какой-либо другой отечественный продукт. Такими темпами в стране скоро не останется соцсетей и сервисов, доступных без VPN. Уже сейчас на встречах со студентами 95% из них признаются, что используют VPN. Готовлю обращение к руководству Роскомнадзора с призывом пересмотреть свое решение», — говорится в заявлении Владислава Даванкова.

Скорее всего, Discord в этой ситуации выполнит все запросы властей, после чего его работоспособность в России восстановится.
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iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Даванков
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Комментарии

EDD
+399
EDD
Он и про Utube чё то там вякал, вот только кто эту шошку слушать будет.
2 часа назад в 11:25
#
EDD
+399
EDD
Самим то не смешно? Неужели вы думаете, что РКН без санкции властей действует??
2 часа назад в 11:26
#
EDD
+399
EDD EDD
Даванков — это не власть, это посмешище.
2 часа назад в 11:27
#
Вася Вотафаков
+6002
Вася Вотафаков
У нас тимс используют… по мне так это то еще извращение 🤣
час назад в 12:43
#

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