YouTube перестал работать у многих пользователей. Google пояснила, с чем это связано

Пару дней назад некоторые пользователи YouTube заметили странности: у видео пропал звук или ролики проматываются из начала в самый конец. Всех их объединяло то, что в их браузерах установлены блокировщики рекламы, из чего родилась теория, что таким образом компания Google борется с браузерными расширениями, которые мешают ей зарабатывать на рекламе.
Вряд ли это так, ведь гораздо проще и эффективнее было бы запретить выкладывать блокировщики рекламы в Chrome Web Store, и тогда пользователи Chrome и других хромиуим-подобных браузеров просто лишились бы возможности их устанавливать. Но Google не запрещает их и не удаляет из Chrome как вредоносные.
Вот что компания Google заявила по поводу этой проблемы изданию 9to5Google:
«Блокировщики рекламы нарушают Условия предоставления услуг YouTube, и мы уже давно призываем пользователей поддержать своих любимых авторов и разрешить рекламу на YouTube или попробовать YouTube Premium для просмотра без рекламы. Наше стремление улучшить производительность и надежность YouTube может привести к неоптимальным условиям просмотра для пользователей блокировщиков рекламы».
Если Google не врёт, проблемы с воспроизведением видео на YouTube не связаны напрямую с борьбой с блокировщиками рекламы, а были вызваны вмешательством расширений в код сайта. Это представляется вполне логичным, ведь блокировщики вырезают из веб-страниц большие куски и они действительно могли затронуть тот код, который необходим для нормального просмотра видеороликов. До тех пор, пока разработчики расширений не внесут необходимые изменения, имеет смысл отключить их использование на YouTube.
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