Как слушать YouTube фоном с выключенным экраном на iPhone или Android-смартфоне? Несколько новых способов!

Одна из возможностей недоступной жителям РФ платной подписки YouTube — прослушивание звука в фоновом режиме на смартфонах с выключенным экраном. Это очень удобная штука, когда видео вам не важно, а нужно лишь аудио (например, музыка или подкасты и прочий разговорный жанр).
Мы уже рассказывали о нескольких способах слушать звук с YouTube без премиум-подписки, а теперь поделимся ещё несколькими, все они проверены и гарантированно работоспособны как на Android-смартфонах, так и на iPhone.
Браузер
Откройте YouTube в браузере и перейдите в десктопный режим. Найдите нужное видео, запустите его и сверните браузер или выключите экран смартфона. Звук остановится, но это не беда. Откройте шторку уведомлений или нажмите на кнопку питания и тапните на кнопку воспроизведения. Экран можно выключить, теперь звук из видео продолжит играть.
Listenbox
Скопируйте ссылку на нужное YouTube-видео, перейдите на сайт Listenbox, вставьте ссылку и запустите воспроизведение. Звук будет играть фоном, даже если вы свернёте браузер или выключите экран.
@YtbAudioBot
Скопируйте ссылку на видео, перейдите в телеграм-бот YtbAudioBot, запустите его и вставьте ссылку. Через пару секунд в чате с ботом появится аудиофайл, который можно запустить, и он будет играть в том числе фоном, даже если перейти из Telegram в другое приложение или выключить экран смартфона.
@SaveFromVkBot
Этот бот умеет то же самое, что и предыдущий, но ещё он позволяет скачивать на смартфон видео, причём вы можете выбрать желаемое качество. Это пригодится на тот случай, если нужно будет посмотреть видео там, где нет интернета, или вы опасаетесь, что ролик скоро удалят, и желаете сохранить его себе, пока этого не произошло.
Все эти лайфхаки применимы и к планшетам. Имейте в виду, что при недостатке оперативной памяти ваше устройство может принудительно закрыть браузер или мессенджер, и тогда воспроизведение остановится. Обычно такое происходит на дешёвых смартфонах или планшетах с Android.
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