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Портал Госуслуг и соцсеть Вконтакте стали социально значимыми ресурсами, а значит доступ к ним открыт всегда. Даже если на счету не осталось денег. 

Чтобы воспользоваться услугой, нужно подключить опцию «Доступный интернет». Для этого нужно:

  • Зайти в приложение мобильного оператора.
  • Выбрать опцию «Доступный интернет».
  • Авторизоваться через Госуслуги (нужно иметь подтвержденную учетную запись).
  • Выбрать из списка социально значимых сайтов нужный.

При включении этой опции другие сайты доступны не будут. Пользоваться «Доступным интернетом» можно беспрерывно 24 часа, это время можно продлевать. Отключить услугу можно и раньше — точные инструкции зависят от операторов связи.

Сейчас «Доступный интернет» работает у мобильных операторов «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Теле2» и интернет-провайдеров «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МГТС и АКАДО. Предполагается, что в дальнейшем все операторы связи, предоставляющие доступ к сети Интернет, подключат эту услугу.


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