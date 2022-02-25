Зайти в приложение мобильного оператора.

Выбрать опцию «Доступный интернет».

Авторизоваться через Госуслуги (нужно иметь подтвержденную учетную запись).

Выбрать из списка социально значимых сайтов нужный.







Портал Госуслуг и соцсеть Вконтакте стали социально значимыми ресурсами, а значит доступ к ним открыт всегда. Даже если на счету не осталось денег.Чтобы воспользоваться услугой, нужно подключить опцию «Доступный интернет». Для этого нужно:При включении этой опции другие сайты доступны не будут. Пользоваться «Доступным интернетом» можно беспрерывно 24 часа, это время можно продлевать. Отключить услугу можно и раньше — точные инструкции зависят от операторов связи.Сейчас «Доступный интернет» работает у мобильных операторов «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Теле2» и интернет-провайдеров «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МГТС и АКАДО. Предполагается, что в дальнейшем все операторы связи, предоставляющие доступ к сети Интернет, подключат эту услугу.