Готовится очередная замена «Википедии» без фейков и лжи

«Ну и вот первая горячая новость с полей РИФ: объявлено о создании аналога Википедии. Которая будет размещаться на российских серверах и управляться российским юрлицом. Но, что самое для меня удивительное, делать ее собираются те же самые люди, которые всё это время занимались русскоязычным разделом Википедии и не смогли сделать ничего, чтобы он не превратился в рассадник фейков«.

Проект назвали «Рувики». Он будет размещаться на отечественных серверах и не имеет связи с «Викимедиа» или госорганами.Об этом стало известно на заседании Российского интернет-форума (РИФ-2023), который проходит в Подмосковье. По словам депутата Госдумы Антона Горелкина, аналог «википедии» будет управляться юрлицом, при поддержке частных инвесторов.Создатели сообщают, что в «Рувики» уже загружено около 1,9 миллиона статей из «Википедии». Однако дальнейшее развитие проекта пойдет своим путем, представляя место «куда приходят за сбалансированной точной информацией».Пользователям также обещают современный интерфейс, использование искусственного интеллекта, персонализацию контента, продвинутую рабочую среду, и интеграцию с сервисами. «Рувики» будет создаваться с открытым исходным кодом и с применением отечественных разработок, которые будут общедоступны.Напомним, что «Рувики» — это уже третий аналога «Википедии». В августе 2022 года стало известно о работе над «Руниверсалисом», который позиционировал себя, как проект «уважающий традиционные ценности». Также в декабре появилась информация об энциклопедии «Знания», намеренная обойти «Википедию» по поисковым запросам.