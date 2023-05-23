Теперь у меня МегаСемья от МегаФона. Рассказываю о новой услуге оператора

МегаФон запустил новую опцию — МегаСемья. Она позволяет объединять до 5 номеров, будь то номера родственников или даже гаджетов, и делить с ними трафик. Я протестировал её и нашел интересный сценарий применения, но давайте во всем разберемся по порядку и с подробностями.
Что такое МегаСемьяНовая услуга позволяет подключать к основному номеру до 5 дополнительных и делиться с ними пакетами связи — минутами, гигабайтами и СМС. МегаСемья бесплатна для участников, они без дополнительных расходов могут пользоваться пакетами основного номера.
В первую очередь МегаСемья — полезная опция для абонентов МегаФона, которые ежедневно пользуются разными типами гаджетов, подключенных к мобильному интернету. Это как раз мой случай. Также новая возможность пригодится для семей, в которых все пользуются услугами одного оператора. Она позволяет управлять расходами на связь всех участников в одном месте — приложении МегаФона или в веб-версии личного кабинета.
На каких тарифах доступноМегаСемью можно создать на старших тарифах линейки #БезПереплат и на обновленной — «МегаФон 3.0», в которую входят: МегаТариф, Максимум, VIP и Премиум. Я пользуюсь Максимумом в качестве своего второго номера — рассказывал об этом в обзоре МегаСил. На этом тарифе 1 номер добавляется бесплатно — удобно для связки «смартфон+планшет». Остальные номера добавляются за дополнительную плату. Поэтому, если вам нужно подключить больше устройств, то лучше обратить внимание на старшие тарифы линейки.
Стоимость актуальна для Москвы и Московской области
Как создать или вступить в МегаСемьюЧтобы создать МегаСемью, выполните следующие действия:
- Откройте веб-версию Личного кабинета
- Нажмите кнопку «Делиться» (зависит от версии приложения) рядом с разделом остатков по пакетам
- Промотайте вниз и нажмите кнопку «Создать семью», а затем введите номер, которые хотите пригласить
- На введённый номер придет приглашение — дождитесь, когда участник его примет
Чтобы вступить в МегаСемью выполните следующие действия:
- Откройте веб-версию Личного кабинета
- На главном экране появится уведомление с приглашением — нажмите на него
- Промотайте вниз и нажмите кнопку «Принять приглашение»
Личный опыт: интернет для нескольких устройств без заморочекНовая опция МегаФона предлагает удобную возможность управления всеми семейными сим-картами с одного устройства. Как выше упоминалось, я нашел для себя удобное применение для этой возможности. Напомню, у меня в активном использовании связка из iPhone и iPad. Дома устройства получают интернет по Wi-Fi, а за пределами я ранее использовал раздачу интернета со смартфона на планшет. Помимо этого, у меня на тесте бывает одновременно несколько гаджетов и раздача интернета на весь этот парк быстро разряжает батарею iPhone.
Сейчас у меня две eSIM и две пластиковые симки от МегаФона. Электронные СИМ-карты я использую в iPhone и iPad, а физические в тестовых устройствах — для звонков и самостоятельного подключения к интернету. Теперь все они объединены с помощью опции МегаСемья. Таким образом одновременно четыре гаджета за пределами действия моего смартфона, он же Wi-Fi-роутер, подключены к интернету и расходуют пакет ГБ из моего тарифа.
В чем плюсы такого решения? Не нужно заморачиваться с раздачей интернета и подбором тарифа под каждый гаджет, а также держать в голове, сколько и когда платить. В приложении или личном кабинете на сайте легко добавлять и менять «членов семьи», поэтому в моей ситуации легко подключать новый гаджет на тест в случае необходимости. Пакета в 50 ГБ из моего Максимума хватает на месяц одновременно для четырех устройств. Важно отметить, что дома все гаджеты используют Wi-Fi.