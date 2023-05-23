Теперь у меня МегаСемья от МегаФона. Рассказываю о новой услуге оператора

Георгий
Гаджеты

МегаФон запустил новую опцию — МегаСемья. Она позволяет объединять до 5 номеров, будь то номера родственников или даже гаджетов, и делить с ними трафик. Я протестировал её и нашел интересный сценарий применения, но давайте во всем разберемся по порядку и с подробностями.

Что такое МегаСемья

Новая услуга позволяет подключать к основному номеру до 5 дополнительных и делиться с ними пакетами связи — минутами, гигабайтами и СМС. МегаСемья бесплатна для участников, они без дополнительных расходов могут пользоваться пакетами основного номера.

В первую очередь МегаСемья — полезная опция для абонентов МегаФона, которые ежедневно пользуются разными типами гаджетов, подключенных к мобильному интернету. Это как раз мой случай. Также новая возможность пригодится для семей, в которых все пользуются услугами одного оператора. Она позволяет управлять расходами на связь всех участников в одном месте — приложении МегаФона или в веб-версии личного кабинета.

На каких тарифах доступно

МегаСемью можно создать на старших тарифах линейки #БезПереплат и на обновленной — «МегаФон 3.0», в которую входят: МегаТариф, Максимум, VIP и Премиум. Я пользуюсь Максимумом в качестве своего второго номера — рассказывал об этом в обзоре МегаСил. На этом тарифе 1 номер добавляется бесплатно — удобно для связки «смартфон+планшет». Остальные номера добавляются за дополнительную плату. Поэтому, если вам нужно подключить больше устройств, то лучше обратить внимание на старшие тарифы линейки. 

Тарифы
Стоимость актуальна для Москвы и Московской области

Как создать или вступить в МегаСемью

Чтобы создать МегаСемью, выполните следующие действия:
  • Откройте веб-версию Личного кабинета
  • Нажмите кнопку «Делиться» (зависит от версии приложения) рядом с разделом остатков по пакетам
  • Промотайте вниз и нажмите кнопку «Создать семью», а затем введите номер, которые хотите пригласить
  • На введённый номер придет приглашение — дождитесь, когда участник его примет
МегаСемья

Чтобы вступить в МегаСемью выполните следующие действия:
  • Откройте веб-версию Личного кабинета
  • На главном экране появится уведомление с приглашением — нажмите на него
  • Промотайте вниз и нажмите кнопку «Принять приглашение»

Личный опыт: интернет для нескольких устройств без заморочек

Новая опция МегаФона предлагает удобную возможность управления всеми семейными сим-картами с одного устройства. Как выше упоминалось, я нашел для себя удобное применение для этой возможности. Напомню, у меня в активном использовании связка из iPhone и iPad. Дома устройства получают интернет по Wi-Fi, а за пределами я ранее использовал раздачу интернета со смартфона на планшет. Помимо этого, у меня на тесте бывает одновременно несколько гаджетов и раздача интернета на весь этот парк быстро разряжает батарею iPhone.

Сейчас у меня две eSIM и две пластиковые симки от МегаФона. Электронные СИМ-карты я использую в iPhone и iPad, а физические в тестовых устройствах — для звонков и самостоятельного подключения к интернету. Теперь все они объединены с помощью опции МегаСемья. Таким образом одновременно четыре гаджета за пределами действия моего смартфона, он же Wi-Fi-роутер, подключены к интернету и расходуют пакет ГБ из моего тарифа.

МегаСемья

В чем плюсы такого решения? Не нужно заморачиваться с раздачей интернета и подбором тарифа под каждый гаджет, а также держать в голове, сколько и когда платить. В приложении или личном кабинете на сайте легко добавлять и менять «членов семьи», поэтому в моей ситуации легко подключать новый гаджет на тест в случае необходимости. Пакета в 50 ГБ из моего Максимума хватает на месяц одновременно для четырех устройств. Важно отметить, что дома все гаджеты используют Wi-Fi.

В качестве вывода

Новая опция МегаСемья будет полезна для объединения всех семейных гаджетов буквально в единый тарифный план. Помимо этого, опция будет полезна владельцам небольшого количества устройств, которым требуется интернет-соединение за пределами домашнего Wi-Fi. Сюда же можно добавить оснащение автономным интернетом системы умного дома, в которых предусмотрен слот для СИМ-карт. Причем трафика хватит всем — можно будет выбрать один из старших тарифов, раздавать на гаджеты и членам семейной группы гигабайты из включенного пакета, а самому, например, пользоваться трафиком за счет МегаСил — различных полезных безлимитов, будь то безлимит на видео, соцсети, онлайн-кинотеатры или мессенджеры.
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
МегаФон запустил безлимит на сервисы Яндекса в роуминге
«Мегафон» снял научно-фантастический сериал «Ева. Связь сквозь время»
Короче, я собрался в отпуск! Что со связью за границей

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Ckor_30
+664
Ckor_30
Дорого сердито 😤 да есть ли смысл ?
Сегодня в 13:56
#
+129
Sergey2048
Не очень понятно, у всех единый лицевой счёт ( это можно и так сделать) и общий трафик ( тел и интернет) на всех размазывается, как получиться.Правильно ?
Сегодня в 14:31
#
Георгий Лямин
+1628
Георгий Лямин Sergey2048
Пакеты связи подключаются на основной номер, а все остальные подключенные номера из МегаСемьи их расходуют. Получается, что с одного номера управляешь всеми остальными.
Сегодня в 14:36
#
+67
Analgin
В Билайне уже как минимум пару лет такое использую
К основному номеру привязаны ещё 3 номера и все расходуют минуты, смс и трафик основного номера. 1300 р.
1500 минут и 50 гигов
2 часа назад в 15:42
#
+67
Analgin Analgin
И ещё домашний интернет на 100 метров и тв входят. Не реклама
2 часа назад в 15:43
#