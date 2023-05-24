В России появился нейросетевой юрист. Знает все законы и никогда не ошибается

Александр

Фото: Unsplash

Московская компания Alliesverse вывела на рынок бета-версию виртуального юриста LawAI. Это искусственный интеллект, обученный всем российским законам, кодексам и прочим нормативно-правовым актам. В будущем в него добавят поиск по судебным решениям.

LawAI наделён способностью думать анализировать, а также самообучаться и совершенствоваться». Он умеет находить ответ на заданный вопрос из области юриспруденции, расшифровывать юридические термины и искать статьи по заданному вопросу. В перспективе он будет обучен общению с клиентами разного уровня подготовки, даже с теми, кто не сразу может сформулировать суть вопроса.

«Виртуальному помощнику сложно даются разрешения ситуаций, когда проблема сформулирована недостаточно четко или она имеет решение на стыках законодательства — относится одновременно к нарушениям нескольких кодексов РФ. LawAI, безусловно, может заменить юридические знания, но не интуицию и опыт юриста», — объяснили создатели LawAI.

Для поиска информации по юриспруденции можно использовать более распространённые чат-боты, но LawAI специализируется на российском праве и даёт гораздо более достоверные ответы.
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Комментарии

Dmitriy
+541
Dmitriy
Если в него загрузить ВСЕ законы, то масса противоречий в них его положит в момент.
36 минут назад
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