В этом году выйдет ремейк третьей части Resident Evil. По этому поводу продюсер издателя Capcom присоединился к команде PlayStation, чтобы вспомнить самые известные и значимые моменты игры. Напомним, оригинальная версия игры вышла в 1999 году.Помимо этого, на видео сравнили графику оригинальной Resident Evil 3 и ремейка. В ролике отлично видно, как за двадцать лет изменились технологии в видеоиграх, которые повлияли на внешний вид ключевых персонажей и врагов, в том числе и на культового Немезиса. Также в ролике показали несколько новых сцен, которые создавались эксклюзивно для Resident Evil 3 Remake.Ждать уже осталось недолго, погрузиться в Раккун-Сити можно будет 3 апреля на ПК, PS4 и Xbox One.