Канал HBO запустил в производство многосерийную адаптацию игры «The Last of Us». THR сообщает, что исполнительным продюсером проекта выступит шоураннер сериала «Чернобыль» Крэйг Мэйзин. Он также займется написанием сценария совместно с художественным директором игры Нилом Дракманом.



В эксклюзиве для PlayStation от студии Naughty Dog рассказывается от постапокалиптическом будущем, пережившем глобальную пандемию, которую вызвал мутировавший грибок кордицепс, превращающий зараженных в агрессивных зомби «щелкунов». В центре сюжета оказывается одинокий наёмник Джоэл, перебивающийся случайными заказами, которого нанимают сопроводить 14-летнюю девочку Элли. В итоге обычное на первый взгляд задание превращается в ожесточенную борьбу за выживание.



В основу сериала ляжет сюжет первой игры, который будет расширен за счет историй из второй части, её релиз намечен на конец мая этого года. Сериал разрабатывается при участии телевизионного подразделения Sony и кинокомпании PlayStation Productions, которая отвечает за экранизации различных игровых эксклюзивов.





