Ghost of Tsushima

Разработчики опубликовали новый 3-минутный сюжетный трейлер игры, в котором решили сконцентрироваться на главном герое по имени Джин Сакай. Также в ролике появляется Шимура — наставник Джина, который обучал его боевым искусствам.



Еще одним важным героем трейлера стал Хотун Хан, лидер монгольской армии, которая вторгается на остров. Помимо нового видео, Sony рассказала о коллекционных изданиях Ghost of Tsushima. Пользователи оформившие предзаказ любого издания получат аватар с Сакаем, саундтрек и динамическую тему для PS4.

Digital Deluxe Edition

Digital Deluxe Edition

В этом издание войдет цифровой ноутбук, сет брони для главного героя, комментарии разработчиков, а также одно очко «техники».

Special Edition

Special Edition

Всё то же самое, что у предыдущей версии, только вместо цифровой версии физическая копия со стилбуком.

Collector’s Edition

Collector’s Edition

Коллекционное издание игры содержит реплику маски Джина, 48-страничный арт-бук, карту острова и боевое знамя.

Игра Ghost of Tsushima выходит 26 июня.



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