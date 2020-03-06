Разработчики опубликовали новый 3-минутный сюжетный трейлер игры, в котором решили сконцентрироваться на главном герое по имени Джин Сакай. Также в ролике появляется Шимура — наставник Джина, который обучал его боевым искусствам.Еще одним важным героем трейлера стал Хотун Хан, лидер монгольской армии, которая вторгается на остров. Помимо нового видео, Sony рассказала о коллекционных изданиях Ghost of Tsushima. Пользователи оформившие предзаказ любого издания получат аватар с Сакаем, саундтрек и динамическую тему для PS4.В этом издание войдет цифровой ноутбук, сет брони для главного героя, комментарии разработчиков, а также одно очко «техники».Всё то же самое, что у предыдущей версии, только вместо цифровой версии физическая копия со стилбуком.Коллекционное издание игры содержит реплику маски Джина, 48-страничный арт-бук, карту острова и боевое знамя.Игра Ghost of Tsushima выходит 26 июня.