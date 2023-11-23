Грядут новые правила активации SIM-карт. Вы не захотите покупать новые

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К ужесточению над контролем абонентов подключат МВД.Правительство рассматривает более жесткие правила для операторов по активации SIM-карт. Как это работает сейчас: симка активируется сразу после покупки, а операторы сверяют информацию с базой МВД в течение месяца. Если новые правила примут, то для активации потребуется от двух дней.Идея пока не оформлена в законодательную инициативу. В МВД и Роскомнадзоре не ответили на запрос. В Минцифры отметили, что не выступали с таким предложением.Сами операторы считают, что новые правила приведут к трудностям в заключении новых контрактов и, наоборот, спровоцировать активизацию серого оформления SIM-карт.