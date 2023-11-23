Грядут новые правила активации SIM-карт. Вы не захотите покупать новые

Артем
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К ужесточению над контролем абонентов подключат МВД.

Правительство рассматривает более жесткие правила для операторов по активации SIM-карт. Как это работает сейчас: симка активируется сразу после покупки, а операторы сверяют информацию с базой МВД в течение месяца. Если новые правила примут, то для активации потребуется от двух дней.

Идея пока не оформлена в законодательную инициативу. В МВД и Роскомнадзоре не ответили на запрос. В Минцифры отметили, что не выступали с таким предложением.

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Сами операторы считают, что новые правила приведут к трудностям в заключении новых контрактов и, наоборот, спровоцировать активизацию серого оформления SIM-карт.
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Источник:
Комерсантъ
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Комментарии

kardigan
+3264
kardigan
Автор, а ты что криминальный элемент, что так паришся над этой проблемой?!
час назад в 11:27
#
Hello!
+640
Hello! kardigan
Сейчас куда не плюнь, одни криминальные элементы)
час назад в 11:39
#
tellurian
+4783
tellurian kardigan
Создают проблемы на ровном месте. Сами не хотят заниматься и перекладывают свою работу на других.
час назад в 11:40
#
tellurian
+4783
tellurian
Я помню время, когда при покупке телефона давали бумагу, что купил официально и её нужно было показывать милиции при остановке. Один раз спросили.
час назад в 11:39
#
Misha Gynin
–71
Misha Gynin tellurian
А когда-то еще и разрешение госсвязьнадзора выдавали на использование конкретного сотового телефона 😉 у меня таких несколько заламинированых валяется
25 минут назад
#
YABLOKOFON
–13
YABLOKOFON
Все для улучшения жизни людей как говорится. На другом ресурсе пишут что это делают чтобы уклонисты от армии симку не могли купить
час назад в 11:50
#
+121
lokky
Вы не захотите покупать новые — с хрена ли?
час назад в 11:50
#
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