Россию ждёт отключение от зарубежных технологий

Помощник президента РФ Максим Орешкин дал интервью «Московскому комсомольцу» и рассказал в том числе о предстоящих переменах в сфере информационных технологий. По его словам, страна прошла больше половины пути отключения от Запада, из чего можно сделать вывод, что предстоит отказаться и от других иностранных сервисов, которые продолжают работать в стране.
«Больше половины пути „отключения“ от Запада уже пройдена. Но многое нам еще только предстоит. Важно подчеркнуть: это не просто вопрос отключения и переключения — это вопрос развития собственных технологических платформ в разных отраслях. Это то, что нам еще предстоит сделать», — сказал Орешкин.
Орешкин не уточнил, что ещё отключат в России и когда. Под угрозой могут оказаться немногочисленные социальные сети, YouTube и поисковые системы, а в перспективе — запуск суверенного рунета с полной изоляцией от зарубежных интернет-ресурсов (примерно как в Китае или Северной Корее).
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