Россию ждёт отключение от зарубежных технологий

Александр
Фото: Unsplash


Помощник президента РФ Максим Орешкин дал интервью «Московскому комсомольцу» и рассказал в том числе о предстоящих переменах в сфере информационных технологий. По его словам, страна прошла больше половины пути отключения от Запада, из чего можно сделать вывод, что предстоит отказаться и от других иностранных сервисов, которые продолжают работать в стране.

«Больше половины пути „отключения“ от Запада уже пройдена. Но многое нам еще только предстоит. Важно подчеркнуть: это не просто вопрос отключения и переключения — это вопрос развития собственных технологических платформ в разных отраслях. Это то, что нам еще предстоит сделать», — сказал Орешкин. 

Орешкин не уточнил, что ещё отключат в России и когда. Под угрозой могут оказаться немногочисленные социальные сети, YouTube и поисковые системы, а в перспективе — запуск суверенного рунета с полной изоляцией от зарубежных интернет-ресурсов (примерно как в Китае или Северной Корее).
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Комментарии

Дмитрий Горин
0
Дмитрий Горин
А дальше уйдем с головой в Северную Корею и на 100 лет назад по развитию …
Сегодня в 17:08
#
EDD
+415
EDD tellurian
Всё ещё хуже.
час назад в 18:19
#
YABLOKOFON
–17
YABLOKOFON
Сами же себя и закопают отключась от запада дёрнув рубильник и сразу враньё по всем информационным каналам, «гнилой запад отрубил Россию от интернета, отнеситесь с пониманием»
42 минуты назад
#
YABLOKOFON
–17
YABLOKOFON YABLOKOFON
Ого -16 фига себе ботоферма за день снесла 300+ пунктов, весело мдя
34 минуты назад
#
tellurian
+4772
tellurian YABLOKOFON
Так вот и про это. За день иногда уходит очень много. У вас вообще рекорд! 👍🤦‍♂️
21 минуту назад
#
Dmitriy
+786
Dmitriy
Ну желтуху из МК сюда гнать — последнее дело.
33 минуты назад
#