





Intel рассказала о работе своей новой технологии Enhancing Photorealism Enhancement, суть которой — делать видеоролики реалистичнее, максимально приближаясь к фотореализму. Компания продемонстрировала это на записи геймплея из GTA V, использовав езду на машине от первого лица.Новая технология Intel использует сверточную нейросеть, которая добавляет в видеоряд промежуточные изображения, базируясь на видеороликах, на которых ее обучали. В данном случае геймплей из игры преобразовывался в «уличную съемку», а нейросеть обучалась на видео с навигаторов. В итоге получившееся видео действительно похоже на съемку с навигатора, если не обращать внимания на небольшое количество людей на улице и некоторые артефакты.При этом, что важно, основные детали видео остаются прежними, хотя инженеры из Intel отметили, что их нейросетка дополнительно «озеленяет» землю из игры и добавляет размытие в движении для реализма. В общем и целом, если бы не достаточно низкое итоговое качество ролика, с помощью этой нейросети вполне можно было бы сделать ремастер GTA V, вышедшей 8 лет назад.