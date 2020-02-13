Студия CD Projekt RED представила новый трейлер своей карточной игры «Игры» по вселенной «Ведьмака», из которого стала известна дата выхода игры в Google Play.



Также стало известно, что за предварительную регистрацию можно получить «эксклюзивный аватар». На данный момент страница игры в магазине приложения для Android пока еще не доступна. Судя по информации из ролика, игра должна выйти 24 марта.







«Гвинт» — это коллекционная карточная игра, которая впервые появилась в «Ведьмак 3: Дикая Охота». Позднее разработчики решили сделать отдельную игру, она была впервые анонсирована в июне 2016 года на конференции Xbox в рамках E3. В режиме бета-тестирования проект стал доступен в этом же году 25 октября. Спустя год началось бета-тестирование, а релиз состоялся 23 октября 2018 года для ПК, позднее были выпущены консольные версии.





